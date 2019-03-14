В полицию поступило сообщение из столичного медучреждения о том, что поздним вечером 12 марта нарядом «скорой помощи» к ним доставили четырехлетнюю девочку с растяжением мышц шеи.

«Мать ребенка пояснила, что в парикмахерской в корпусе 1401 Зеленограда сотрудница подняла ее дочь за уши», — пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации «Московского комсомольца», женщина зашла в салон красоты подстричь чёлку. Уже уходила, когда к ней подошла мастер, делавшая стрижку, и сказала, что у дочери клиентки короткая шея. Мать ответила, что «как Бог дал, так и будет».

Парикмахер продолжила убеждать: мол, есть простые специальные упражнения, благодаря которым у ребенка будет лебединая шея. Этим упражнениям ее обучила бабушка. Пока мать девочки надевала куртку, мастер неожиданно подошла к ребенку сзади, обхватила ее голову ладонями в районе ушей и приподняла над полом почти на полметра. От неожиданности клиентка вскрикнула, но парикмахер успокоила, что все будет нормально, пишет издание.

Уже на улице девочке стало плохо. У нее был бледный вид, а кожа в районе ушей поцарапана серёжками. Малышка пожаловалась также на боль в спине и шее. Мама немедленно отвела ребенка в травмпункт, где поставили предварительный диагноз «смещение шейных позвонков» и отправили маму с дочкой на консультацию в столичную клинику. Там первоначальный диагноз не подтвердился, у девочки оказалось растяжение мышц шеи.

Как рассказывает «МК», парикмахер свои действия объяснила тем, что сама в свои 65 лет бабушка шестерых внучек и каждый день проделывает с ними такую процедуру. То есть ничего необычного или плохого она не сделала.

В действительности обхватить сзади ребенка ладонями за голову в районе ушей и поднять над землей со словами: «Хочешь увидеть Камчатку/Москву?» — старая забава взрослых, а не упражнение. Известны случаи, когда родители, развлекаясь таким образом, нечаянно ломали детям шею, что приводило к смерти ребенка или инвалидности.

Мать пострадавшей четырехлетней девочки отошла от шока и решила не подавать заявление на пожилую парикмахершу. Однако поскольку медучреждение сообщило о произошедшем в правоохранительные органы, полиция продолжает проверку всех обстоятельств случившегося. По итогам будет принято процессуальное решение. Дело могут передать в следственный комитет.