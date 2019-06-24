Благотворительная общественная организация «Зооволонтеры Зеленограда» начала работу с мая и уже нашла и арендовала помещение, подходящее для нового приюта. Но для его открытия нужно сделать косметический ремонт. Уже начали красить стены и готовить прихожую для создания карантинной зоны. Несмотря на помощь неравнодушных зеленоградцев, приюту требуются некоторые строительные материалы:

Удалитель для старой краски,

Плиты гипсовые пазогребневые полнотелые

Клей для монтажа пазогребневых плит

Краска для стен

Радиатор (батарея)

Окно (размер 110/140 см или меньше)

Их можно привезти по адресу улица Алабушевская, дом 11 (это рядом с 10 и 11 микрорайонами) или связаться с координаторами и договориться о самовывозе. Также приюту всегда можно помочь и своими силами — покрасить, поклеить или отремонтировать.