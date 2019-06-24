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Новому кошачьему приюту в Зеленограде нужна помощь в ремонте 24.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Благотворительная общественная организация «Зооволонтеры Зеленограда» начала работу с мая и уже нашла и арендовала помещение, подходящее для нового приюта. Но для его открытия нужно сделать косметический ремонт. Уже начали красить стены и готовить прихожую для создания карантинной зоны. Несмотря на помощь неравнодушных зеленоградцев, приюту требуются некоторые строительные материалы:

  • Удалитель для старой краски,
  • Плиты гипсовые пазогребневые полнотелые
  • Клей для монтажа пазогребневых плит
  • Краска для стен
  • Радиатор (батарея)
  • Окно (размер 110/140 см или меньше)

Их можно привезти по адресу улица Алабушевская, дом 11 (это рядом с 10 и 11 микрорайонами) или связаться с координаторами и договориться о самовывозе. Также приюту всегда можно помочь и своими силами — покрасить, поклеить или отремонтировать.

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