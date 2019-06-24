Фото: vk.com/zelzoovolunteer
Благотворительная общественная организация «Зооволонтеры Зеленограда» начала работу с мая и уже нашла и арендовала помещение, подходящее для нового приюта. Но для его открытия нужно сделать косметический ремонт. Уже начали красить стены и готовить прихожую для создания карантинной зоны. Несмотря на помощь неравнодушных зеленоградцев, приюту требуются некоторые строительные материалы:
- Удалитель для старой краски,
- Плиты гипсовые пазогребневые полнотелые
- Клей для монтажа пазогребневых плит
- Краска для стен
- Радиатор (батарея)
- Окно (размер 110/140 см или меньше)
Их можно привезти по адресу улица Алабушевская, дом 11 (это рядом с 10 и 11 микрорайонами) или связаться с координаторами и договориться о самовывозе. Также приюту всегда можно помочь и своими силами — покрасить, поклеить или отремонтировать.
Здание будущего приюта
Фото: vk.com/zelzoovolunteer
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