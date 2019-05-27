Вода и пляжная зона этих зон отдыха соответствуют санитарным нормам. А пляж городского пруда не проверяли, потому что он на реконструкции.

Черное и Школьное озёра официально приняты в эксплуатацию, сообщает столичное управление Роспотребнадзора. Здесь заменили песок, прилегающую к водоёмам территорию обработали от клещей. Организован производственный контроль за безопасностью воды и песка.

Купальный сезон открывается 1 июня. В этом году Большой городской пруд остался без воды — её спустили ещё зимой для очистки водоёма и устройства подпорных стенок в рамках капитального ремонта пруда и парка Победы. Сам пляж не трогают — его благоустраивали в прежние годы, — но в отсутствие воды в нём нет смысла. Завершить работы планируют ко Дню города, то есть, к началу сентября.



В Зеленограде есть ещё места, где можно просто отдыхать возле воды, но не купаться. Это Быково болото в 1 микрорайоне, Дунькин пруд в 12-м, пруд в зоне отдыха напротив 23-го, Михайловские пруды в 15-м и пруд на ручье Ржавка возле МЖК. Эти зоны отдыха также проверяет Роспотребнадзор, пока официальной информации об их приёмке нет.