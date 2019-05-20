В перестроенном одноэтажном здании за ТЦ «Грин» — корпусе 1541 — открылась 15-тысячная «Пятёрочка» в стране, 23-я в Зеленограде и вторая в 15 микрорайоне.
Магазин просторный — более 600 квадратных метров. Нельзя сказать, что ассортимент в нём особо отличается от других «Пятерочек». Новое — своя пекарня. На отдельных стеллажах со стеклянными перегородками лежат свежевыпеченные багеты, лепешки и булочки. Впрочем, новое это для Зеленограда, отделы выпечки есть в недавно открытых магазинах сети в Москве и Подмосковье.
Стеллажи с овощами и фруктами подсвечены — чтобы подчеркнуть их свежесть, поясняют в управляющей компании X5 Retail Group. Немного изменился и дизайн магазина — вместо панелей красного и зеленого цвета во внешнем оформлении теперь сочетаются зеленый и серый. В компании отмечают, что изменение дизайна — «первый шаг на пути обновления торговой сети, как внешней, так и внутренней трансформации бизнеса».
В новой «Пятерочке» у касс пока есть примечательный «красный уголок» с холодильником, чайником, мультиваркой, блендером красного цвета. Как выяснилось, это ценные призы — их разыгрывали по случаю открытия. Разыграли ли все, неизвестно, — возможно, у покупателей ещё есть шанс.
«Пятерочек» в Зеленограде много, но у антимонопольной службы нет к ним претензий, потому что по закону доминирование могут рассчитывать по всему региону (то есть по Москве), а не по Зеленограду отдельно. Более половины участников опроса Zelenograd.ru ответили, что за последний год «Пятерочки» и «Перекрестки» лучше не стали, но 34 процента видят улучшения. Претензии покупателей касаются чаще всего свежести продуктов, ассортимента и несоответствия цен на ценниках и в чеках. Между прочим, за просрочку покупателю должны не только вернуть деньги, но и выдать такой же продукт — только свежий — за счет директора магазина. Это официальное заявление «Пятерочки».
В числе последних новшеств сети — увеличение количества прайс-чекеров в магазинах (это прибор, показывающий стоимость товара) и лупы для чтения этикеток с мелким шрифтом.
Ещё одна «Пятерочка» может открыться в строящемся ТЦ в 20 микрорайоне.
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