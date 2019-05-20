В новой «Пятерочке» у касс пока есть примечательный «красный уголок» с холодильником, чайником, мультиваркой, блендером красного цвета. Как выяснилось, это ценные призы — их разыгрывали по случаю открытия. Разыграли ли все, неизвестно, — возможно, у покупателей ещё есть шанс.

«Пятерочек» в Зеленограде много, но у антимонопольной службы нет к ним претензий, потому что по закону доминирование могут рассчитывать по всему региону (то есть по Москве), а не по Зеленограду отдельно. Более половины участников опроса Zelenograd.ru ответили, что за последний год «Пятерочки» и «Перекрестки» лучше не стали, но 34 процента видят улучшения. Претензии покупателей касаются чаще всего свежести продуктов, ассортимента и несоответствия цен на ценниках и в чеках. Между прочим, за просрочку покупателю должны не только вернуть деньги, но и выдать такой же продукт — только свежий — за счет директора магазина. Это официальное заявление «Пятерочки».

В числе последних новшеств сети — увеличение количества прайс-чекеров в магазинах (это прибор, показывающий стоимость товара) и лупы для чтения этикеток с мелким шрифтом.

Ещё одна «Пятерочка» может открыться в строящемся ТЦ в 20 микрорайоне.