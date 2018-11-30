Лупы для чтения этикеток с мелким шрифтом появились во всех магазинах сети «Пятерочка». Они должны быть в отделах консервов, молочной продукции и товаров для детей — по одной лупе на отдел.



Также две лупы размещаются в местах установки прайс-чекера — прибора, показывающего стоимость товаров, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе компании X5 Retail Group, управляющей сетями «Пятерочка» и «Перекресток». Лупы прикреплены к полкам с товарами.

На вопрос — что делать, если в этих отделах нет луп, — в X5 сказали, что, вероятно, в конкретный магазин их еще не завезли. Но они должны быть в каждой «Пятерочке».