Стройка развернулась в глубине жилой застройки — у детского сада в корпусе 2015, гаража и жилых домов. На участке 2,6 гектара собираются возвести двухэтажный торговый центр с «Пятерочкой». Жители близлежащих домов против.
«Долго мы мечтали — кто о детской площадке, кто о спортивной площадке, другие высказывались о благоустройстве и озеленении этой территории (мини-парк) с деревьями и скамейками… и о чудо, началась стройка, — написала жительница 20 микрорайона в редакцию Zelenograd.ru. — Только вот не детских и спортивных площадок, не парка, а торгового помещения + парковка на 22 места. Во дворе, где детям и так развернуться негде, одно футбольно-баскетбольное поле, кучкуются по очереди компаниями. Что получим в будущем? Нескончаемый поток машин во дворе. Это какое-то безумие!»
Участок под строительство сдали в аренду в 2013 году на шесть лет, то есть до 2019 году. Арендатор участка, он же застройщик, — Роман Власов, совладелец ООО «Стройкапитал». Однако теперь появились коммерческие объявления о продаже участка. В объявлении также говорится, что договор с «Пятерочкой» уже подписан. Построить здание должны к середине 2019 года.
Строительство торгового центра обсуждалось на публичных слушаниях еще в 2012 году. По протоколу, участвовали в них 43 человека, «за» высказались шестеро, двое против. Депутаты района Крюково одобрили ТЦ. Одновременно обсуждался торговый центр с «Пятерочкой» у здания суда (корпус 2002) и баталии шли вокруг него. Несмотря на протесты, общее число голосов «за» перевесило — проект у суда и уже построили.
Похожая история была в 15 микрорайоне: участок с деревьями у корпуса 1559 сдали под строительство ресторана в 2012 году, арендатор появился и начал стройку, когда договор уже кончился — но срок автоматически продлили, потому что он исправно платил за аренду. Местные жители стали протестовать. Зеленоградская администрация встала на их сторону и приняла контрмеры: сделала опись деревьев, чтобы арендатор не смог их вырубить, и попросила мэрию изменить разрешенное использование градостроительного плана участка (ГПЗУ). В итоге строительство отменили. В случае с 20 микрорайоном действовать через природоохранное ведомство не получится, стройка ведется на пустыре. Жалобы жителей уже поступают в управу и префектуру, власти пока молчат.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !