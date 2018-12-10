Стройка развернулась в глубине жилой застройки — у детского сада в корпусе 2015, гаража и жилых домов. На участке 2,6 гектара собираются возвести двухэтажный торговый центр с «Пятерочкой». Жители близлежащих домов против.

«Долго мы мечтали — кто о детской площадке, кто о спортивной площадке, другие высказывались о благоустройстве и озеленении этой территории (мини-парк) с деревьями и скамейками… и о чудо, началась стройка, — написала жительница 20 микрорайона в редакцию Zelenograd.ru. — Только вот не детских и спортивных площадок, не парка, а торгового помещения + парковка на 22 места. Во дворе, где детям и так развернуться негде, одно футбольно-баскетбольное поле, кучкуются по очереди компаниями. Что получим в будущем? Нескончаемый поток машин во дворе. Это какое-то безумие!»

Участок под строительство сдали в аренду в 2013 году на шесть лет, то есть до 2019 году. Арендатор участка, он же застройщик, — Роман Власов, совладелец ООО «Стройкапитал». Однако теперь появились коммерческие объявления о продаже участка. В объявлении также говорится, что договор с «Пятерочкой» уже подписан. Построить здание должны к середине 2019 года.