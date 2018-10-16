Отменено строительство ресторана и центра бытовых услуг в 15 микрорайоне

Участки возле корпусов 1559 и 1505 застраивать не будут, вместо этого их благоустроят. Договоры с арендаторами расторгнут.



Об этом сообщает портал правительства Москвы. Решение об отмене застройки двух участков в 15 микрорайоне приняла столичная градостроительно-земельная комиссия — потому что местные жители против. Участки сдали в аренду в 2011—2012 годах: возле корпуса 1559 — под строительство ресторана, возле 1505 — как выяснилось, под центр бытовых услуг, хотя на публичных слушаниях обсуждалось строительство по этому адресу центра красоты и здоровья.

Арендатор появился у корпуса 1559 только в этом году, он успел огородить участок, на котором растут более 50 деревьев, бетонными блоками и забором. Жители окрестных домов забили тревогу. Зеленоградская администрация встала на их сторону и приняла контрмеры: сделала опись деревьев и попросила мэрию изменить разрешенное использование градостроительного плана участка (ГПЗУ).

Недовольство жителей далеко не всегда подвигает власти отменять инвестиционные проекты застройки. Жители 15 микрорайона протестовали против строительства магазина «Верный» на «пятачке» между корпусами 1519, 1520 и 1521 и даже судились с управой и префектурой, чтобы публичные слушания, где обсуждалась эта застройка, признали недействительными. Нарушения процедуры проведения слушаний доказать удалось, но суд истцы проиграли, поскольку истёк срок исковой давности.

Будущее расторжение договоров аренды на застройку участков в 15 микрорайоне в правительстве Москвы объясняют не только недовольством жителей, но и тем, что «инвестор в течение долгого времени не начинал работ на территориях». Аналогичная история произошла четыре года назад со строительством развлекательного центра в парке Победы: участок с большой клумбой сдали в аренду в 2007 году, инвестор появился на месте шесть лет спустя. Правда, тогда пришлось полгода ждать решения ГЗК, а стройка шла. В итоге развороченную клумбу восстанавливали за счет города.