Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Отменено строительство ресторана и центра бытовых услуг в 15 микрорайоне 16.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Участки возле корпусов 1559 и 1505 застраивать не будут, вместо этого их благоустроят. Договоры с арендаторами расторгнут.

Об этом сообщает портал правительства Москвы. Решение об отмене застройки двух участков в 15 микрорайоне приняла столичная градостроительно-земельная комиссия — потому что местные жители против. Участки сдали в аренду в 2011—2012 годах: возле корпуса 1559 — под строительство ресторана, возле 1505 — как выяснилось, под центр бытовых услуг, хотя на публичных слушаниях обсуждалось строительство по этому адресу центра красоты и здоровья.

Арендатор появился у корпуса 1559 только в этом году, он успел огородить участок, на котором растут более 50 деревьев, бетонными блоками и забором. Жители окрестных домов забили тревогу. Зеленоградская администрация встала на их сторону и приняла контрмеры: сделала опись деревьев и попросила мэрию изменить разрешенное использование градостроительного плана участка (ГПЗУ).

Недовольство жителей далеко не всегда подвигает власти отменять инвестиционные проекты застройки. Жители 15 микрорайона протестовали против строительства магазина «Верный» на «пятачке» между корпусами 1519, 1520 и 1521 и даже судились с управой и префектурой, чтобы публичные слушания, где обсуждалась эта застройка, признали недействительными. Нарушения процедуры проведения слушаний доказать удалось, но суд истцы проиграли, поскольку истёк срок исковой давности.

Будущее расторжение договоров аренды на застройку участков в 15 микрорайоне в правительстве Москвы объясняют не только недовольством жителей, но и тем, что «инвестор в течение долгого времени не начинал работ на территориях». Аналогичная история произошла четыре года назад со строительством развлекательного центра в парке Победы: участок с большой клумбой сдали в аренду в 2007 году, инвестор появился на месте шесть лет спустя. Правда, тогда пришлось полгода ждать решения ГЗК, а стройка шла. В итоге развороченную клумбу восстанавливали за счет города.

Реклама
Крюково затянуло дымом из-за неизвестного пожара
Когда парк Победы снова откроют для прохода?
Отменено строительство ресторана и центра бытовых услуг в 15 микрорайоне
Глава Солнечногорского района придумал хештег для сообщения о проблемах
Депутат Госдумы от Зеленограда поддержала строительство пешеходного моста через городской пруд
Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой
Семь человек пострадали в столкновении маршрутки и пяти автомобилей на пересечении Ленинградского и Пятницкого шоссе
Почему Андреевке невыгодно быть отдельным городом. Доказывает глава Солнечногорского района
Новый лифт в 11 микрорайоне сорвался и упал в шахту. Внутри были женщина с ребенком
Спаси и сохрани! Читатели Zelenograd.ru рассказывают об опасных лифтах в своих домах
Как жители корпуса 624 взяли власть в своем подъезде. Они заставили «Жилищник» снять с окон уродливые решетки
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Школа красоты и светского воспитания General Models начинает набор на новый учебный год Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Робота PinGO создали в школе 1557. Он умеет играть с детьми-инвалидами
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Лекции и мастер-классы для школьников в МИЭТе по субботам. Расписание
Древние камни в МЖК. Что за забором экспозиции «Свидетели времени»
Промзону с развалинами ЦИЭ сдали в аренду частному инвестору
Кофейня «Старбакс» откроется в «Зеленопарке»
Завершается снос крюковского вещевого рынка
Как сделать белоснежную улыбку. Врач стоматологической клиники «Дантистъ» — о новой и безопасной процедуре отбеливания зубов
«Ласточке» исполнилось три года. Почему слова Собянина о «наземном метро в Зеленоград» оказались неправдой
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Бесплатная замена масла и фильтра в техцентре «Автолидер» Возможна оплата и по безналичному расчету и кредитными картами Объявления
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
Сдача отчетности не выходя из дома или офиса. Это реально. СБиС++ вам в этом помощник Компания МИКО
Осенние каникулы профессий будущего в «КидБурге» Объявления
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
Строительство турникетов на станции Крюково возобновится в октябре. Включат их к весне или раньше
Водителей без полиса ОСАГО начнут ловить с помощью камер с ноября
Пассажиров на Ленинградском вокзале разведут по уровням: посадка через верх, выход через низ
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Место, где хранят время. Поселку Менделеево — 70 лет
Я хочу поставить лавочку у подъезда, как это сделать? А как её потом убрать?
Избраны новые главы Андреевки и Менделеево. И сразу резкие решения
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Для пассажиров электричек разработают проход через турникеты с помощью сканирования лиц
Десять удивительных фактов о магазине «Подружки-рукодельницы» от его хозяек Партнерский материал
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Беспроводное электричество для «сердечного насоса». Как ученые МИЭТа решают проблему подзарядки медицинских имплантатов
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Что уже сейчас надо делать школьнику, который решил поступить в ведущий вуз страны? Отвечает проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко
Как убирать листву во дворах, жители решают на голосовании. Что с ним не так?
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Магнитно-резонансная томография открытого типа в медцентре «Томоград» — абсолютно информативно, психологически комфортно Объявления
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
«Твёрдо верю в подъём». К столетнему юбилею Геннадия Гуськова — одного из «отцов» зеленоградской микроэлектроники
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
OLDI - открытие в Зеленограде! Скидки по промокоду!
 Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама