Забор с бетонными блоками возле корпуса 1559, который поставил арендатор участка, захватил лишнюю территорию. По данным Госинспекции по недвижимости он появился на земельном участке, не поставленном на кадастровый учет, а само ограждение не стоит на техническом учете в МосгорБТИ и «обладает признаками самовольного строительства». Владельцу забора — то есть, арендатору участка — предписано его демонтировать добровольно. Или же не позже 29 августа его уберет город силами предприятия «Автомобильные дороги».

Но речь идет только о части ограждения. Арендатор «залез» на городскую территорию — на газон со стороны улицы Андреевка и захватил еще немного лишней земли со стороны корпуса 1557, пояснили Zelenograd.ru в управе района Крюково. Бетонные блоки стоят на проезжей части, а должны как минимум на тротуаре. Арендатор неправильно поставил забор, и если он сам его не демонтирует, тот как минимум две стороны ограждения разберет и увезет город. Это лишь уточнение территории участка, который должен быть огорожен, но права аренды и строительства демонтаж части забора не отменяет.



Строительство бистро в 15 микрорайоне — между корпусами 1557 и 1562 — обсуждалось на публичных слушаниях в 2010 году. Как следует из протокола, практически никто из жителей не высказался против ресторана. При этом депутаты района Крюково были против этой застройки. Департамент городского имущества заключил договор на аренду участка с ООО «ПиЭмИнвест» 29 марта 2012 года. Срок договора — 5 лет 11 месяцев 28 дней. То есть, он закончился в марте этого года. Но, поскольку фирма исправно платила аренду, и ни одна из сторон не заявила о его расторжении, договор автоматически продлили. Жители забили тревогу, когда появились бетонные блоки под их окнами.



Двадцать лет назад местные жители высадили на этом участке более 50 деревьев и кустарников — это берёзы, клёны, липы, вишни, сирень. Они выросли и стали зеленой рощей. «Никакая там не роща, — сказал на встрече с жителями префект Анатолий Смирнов. — Это участок земли, где действительно были посажены деревья, на который имеет право аренды некий предприниматель. Который вдруг решил, ничего не делая пять лет, по истечении срока аренды и права строительства поставить блоки, забор, чтобы якобы начать строительство. Сейчас там постепенно останавливают. Каким образом завершится эта тема, пока неясно, — удастся ли нам обойтись без судов, либо департамент городского имущества лишит его (арендатора) права на аренду участка». Вопрос непростой, отметил Смирнов.

О деревьях и будущей стройке в 15 микрорайоне спрашивали и на недавней встрече с действующим мэром Москвы Сергеем Собяниным — ответ был неопределенный: «Попробуем договориться с владельцем, чтобы остановить этот проект, или как-то компенсировать [жителям] эту площадку». На встрече с кандидатом в мэры Ильей Свиридовым местные жители попытались сломать забор у корпуса 1559. Петицию против строительства ресторана подписали около 1500 человек.