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«Пятерочка» создаст в каждом магазине свой ассортимент, а в «Перекрестке» будет больше готовой еды 07.03.2019 ZELENOGRAD.RU

«Пятерочка» поделит все свои магазины примерно на два десятка типов в зависимости от предпочтений покупателей. Например, «съесть/выпить сейчас», «премиум», «большая закупка». Первые изменения ассортимента произойдут уже летом. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. Он также сказал, что «Пятерочка» немного упустила позиции на столичном рынке и ей нужно «заново покорить Москву».

«Перекрестки» расширят предложение в товарах для здорового образа жизни и фермерской продукции. Будет также развиваться направление готовой еды, потребление которой растет так стремительно, что люди стали реже ходить в магазины и покупать продукты для готовки. По словам Шехтермана, в Америке потребление готовой еды (вне дома плюс доставка) составляет около 50%. В России эта цифра около 10%

Хотя «Пятерочек» и «Перекрестков» в Зеленограде очень много, но у антимонопольной службы нет к ним претензий, потому что по закону доминирование могут рассчитывать по всему региону (то есть по Москве), а не по Зеленограду отдельно.

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