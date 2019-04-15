Бульварную зону строили в 20-м микрорайоне в 2010—2011 годах, а теперь придется полностью перекладывать дорожки, исправляя ошибки проектировщиков. Заодно здесь поставят новые детские площадки, уличные тренажеры и новые фонари. Работы обещают закончить к 25 июля.
Благоустройство затронет всю территорию бульвара. Управа района Крюково закупает сейчас щебень, песок, бордюр, плитку бетонную для дорожек и плитку из резиновой крошки для детской площадки, опоры освещения, а также скамейки и оборудование для площадок. В документации числятся 250 скамеек, 260 фонарей, более 30-ти уличных тренажеров и 3 детских игровых комплекса. Также в планах ремонт собачьей площадки и ремонт газонов.
Стенд с проектом поставили у корпуса 2034. Судя по картинке, брусчаткой будут выложены пешеходные дорожки, а для катания на велосипеда и самокатах сделают асфальтовую велодорожку по периметру бульвара.
Ранее жителей 20 микрорайона повеселило обещание партии «Единая Россия» устроить парк «Живые камни» — стенд с таким обещанием и сроками благоустройства «в 2016-м году» появился у корпуса 2010. Кто и откуда вытащил стенд трехлетней давности, который использовали при благоустройстве 14-го микрорайона, людям не объяснили. Через несколько дней его убрали.
Благоустройство бульвара обсуждали с жителями района Крюково в прошлом году. Люди высказывали ряд пожеланий. В частности, сделать новые дорожки с учетом протоптанных тропинок — там, где люди срезают, чтобы идти по кратчайшему пути, поставить столы для настольного тенниса и таблички с запретом выгула собак и курения. Просили (и продолжают просить) посадить на бульваре побольше деревьев и кустарников. В проекте благоустройства — только газоны. Деревья или кусты посадят в рамках программы «Миллион деревьев», пояснили в управе.
Наибольшие претензии у жителей вызывают дорожки на бульваре, они регулярно подтапливаются. Как выяснилось, это ошибка проектировщиков. Её пообещали исправить.
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Не понятно в чем проблема у администрации с озеленением ? Средства выделяют, почему заявку не дают ежегодно на это ?