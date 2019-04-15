Благоустройство бульвара обсуждали с жителями района Крюково в прошлом году. Люди высказывали ряд пожеланий. В частности, сделать новые дорожки с учетом протоптанных тропинок — там, где люди срезают, чтобы идти по кратчайшему пути, поставить столы для настольного тенниса и таблички с запретом выгула собак и курения. Просили (и продолжают просить) посадить на бульваре побольше деревьев и кустарников. В проекте благоустройства — только газоны. Деревья или кусты посадят в рамках программы «Миллион деревьев», пояснили в управе.



Наибольшие претензии у жителей вызывают дорожки на бульваре, они регулярно подтапливаются. Как выяснилось, это ошибка проектировщиков. Её пообещали исправить.