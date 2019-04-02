Рассмотреть возможность посадить деревья для защиты от шума и «улучшения эстетики» попросил префект Анатолий Смирнов главу управы района Крюково Андрея Журавлева на встрече с жителями.

Когда строился 14 микрорайон, напротив был лес и железная дорога. Потом на Новокрюковской улице и улице Александровка построили пожарную часть, подстанцию «скорой помощи», автобусную станцию, многоуровневые гаражи, автозаправку, роддом, для чего лес пришлось изрядно вырубить. Жители просят озеленить эту промзону.

Журавлев сказал, что «там в принципе нет мест, где требуется озеленение», а гаражи-ракушки на Новокрюковской стоят в полосе отвода железной дороги (то есть вне зоны ответственности управы). Что касается защиты от шума — «стоит шумозащитный экран» (хотя реально экран доходит примерно до половины Новокрюковской улицы). Тем не менее, поручение дано, и управа должна будет отчитаться по поводу озеленения улиц вдоль железной дороги.

На улице Александровка будут строить и новые здания, для чего понадобятся дальнейшие вырубки деревьев. Два земельных участка уже сданы в аренду частным инвесторам — под строительство спорткомплекса с бассейном и медицинского центра. Еще один участок — между пожарной частью и роддомом — зарезервирован под строительство гостиницы, пока его не сдали в аренду.