Турникеты для прохода к электричкам практически готовы к включению у 1-й платформы на Привокзальной площади, на 2 и 3-й платформах. Они начнут работать в конце января — начале февраля. А турникетный комплекс у 4-й платформы, на Крюковской площади, доделают в течение года.
Пока будут работать турникеты на серединных (островных) платформах и со стороны «нового» города, сообщили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Турникетный комплекс построен у середины 1-й платформы (на Москву), также турникеты стоят в конце этой платформы. У 4-й платформы (в область) пока лишь огорожено место для возведения турникетного комплекса.
У крайних платформ №1 и 4 останавливаются в основном обычные электрички, у островных №2 и 3 — «Ласточки». После включения турникетов планировалось закрыть лестничные входы с улицы в начале и конце платформ, оставив только центральные.
Схема организации прохода людей после запуска турникетов такова. Для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом) закроют подземный пешеходный переход №1 (более узкий,он расположен ближе к автобусным остановкам), он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на островные (посередине) платформы 2 и 3. Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход. Широкий тоннель №2 (ближе к рынку со стороны Крюковской площади и ближе к торговому дому Крюково со стороны Привокзальной площади) остается для транзитного перехода и для выхода пассажиров с платформ 2 и 3.
После включения турникетов на станции Крюково не будет перронного контроля, то есть сотрудников МТППК, проверяющих проездные билеты пассажиров при входе на платформы. Возле 4-й платформы, где нет турникетов, контролеры пока будут.
Турникеты также устанавливают на станции Сходня — возле 1-й платформы на Москву и на островной платформе, где ходят «Ласточки».
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