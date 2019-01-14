Турникеты для прохода к электричкам практически готовы к включению у 1-й платформы на Привокзальной площади, на 2 и 3-й платформах. Они начнут работать в конце января — начале февраля. А турникетный комплекс у 4-й платформы, на Крюковской площади, доделают в течение года.

Пока будут работать турникеты на серединных (островных) платформах и со стороны «нового» города, сообщили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Турникетный комплекс построен у середины 1-й платформы (на Москву), также турникеты стоят в конце этой платформы. У 4-й платформы (в область) пока лишь огорожено место для возведения турникетного комплекса.

У крайних платформ №1 и 4 останавливаются в основном обычные электрички, у островных №2 и 3 — «Ласточки». После включения турникетов планировалось закрыть лестничные входы с улицы в начале и конце платформ, оставив только центральные.