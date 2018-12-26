Особая экономическая зона «Технополис «Москва», в которую входят четыре площадки зеленоградской ОЭЗ, подвела итоги 2018 года и обнародовала планы на ближайшие годы. Бизнес-сессия для зеленоградских резидентов состоялась в Конгресс-холле Административно-делового центра на площадке ОЭЗ «Алабушево». О том, что построят в особой зоне в 2019—2022 годы и что уже строится, какие инвестиции рассчитывают вложить в зеленоградскую инфраструктуру и ожидают от резидентов, Zelenograd.ru рассказали в пресс-службе управляющей компании ОЭЗ «Технополис «Москва».
По итогам года ОЭЗ «Технополис «Москва» заняла третье место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России, поднявшись за год с десятой строки рейтинга. «Городу, структурам власти и нашей команде удалось сделать невероятное, — прокомментировал и.о. генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь Ищенко. — Это прежде всего успех резидентов. Я очень благодарен, что вы доверяете нам свои инвестиции, идеи и проекты»
Нынешний год стал первым, который зеленоградская особая зона провела под управлением Москвы, а именно — Технополиса «Москва», частью которого она стала в 2017 году. С тех пор в состав ОЭЗ входят пять площадок: четыре в Зеленограде (площадка «Алабушево» в 142 га, площадки «Микрон», «Ангстрем» и МИЭТ) и сам Технополис «Москва» в столичных Печатниках.
За 2018 год (до третьего квартала включительно) зеленоградские резиденты инвестировали 3378 млн рублей: 740.88 млн рублей на площадке «Алабушево», 357.86 млн рублей на площадке МИЭТ, 416.39 млн рублей на площадке «Микрон», 1 777.96 млн рублей на площадке «Ангстрем» и 90.69 млн рублей на площадке «Технополис». Решен вопрос газификации для площадки Алабушево, выделены бюджетные лимиты и начата работа. В 2019 году на площадке появятся единые элементы городской навигации и въездные стелы.
В Алабушево началось строительство трех инженерно-лабораторных корпусов на 28 тысяч кв.метров и парковки на 900 машиномест. Вышли на стройплощадки и четыре резидента особой зоны: «Термико», «Элта», «Биокад» и «Цифровые технологии безопасности».
Из уже строящихся компаний финишировали «Сапфир-Инвест» (компания завершила строительство производственного здания для выпуска цилиндров и пластин из искусственного сапфира) и ГДЦ Энерджи Групп" (введён в эксплуатацию его дата-центр GreenBush DC, один и крупнейших в России).
Инвестиции резидентов в проекты, реализуемые на территории ОЭЗ, составили накопленным итогом 18.5 млрд рублей по состоянию на третий квартал 2018 года. Всего в списке резидентов, работающих на зеленоградских площадках — 50 компаний, из них девять получили статус резидента за 2018 год. Это «Электроимпэкс», которая построит в Алабушево производство биметаллических алюмо-медных проводников, два фармпредприятия — «Брайт Вэй Индастриз» («Велфарм») и «Биокад» (ПК-137), планирующие локализовать в Алабушево выпуск лекарств, в том числе для поставки Москве препаратов из списка ЖНВЛП, а также компании НЦК, «Профотек», НСХ РУС, «Маппер», «Сенсор», «Медплант» и ТВК.
В новой концепции развития объектов инфраструктуры и благоустройства площадки «Алабушево» несколько пунктов, работа по каждому из которых должна начаться уже в следующем году.
Запланировано строительство второй очереди лабораторно-производственных корпусов, их должны ввести в эксплуатацию осенью 2020 года. Сумма затрат составит 1.2 млрд рублей. Сейчас управляющая компания занимается подготовкой разрешительной документации и готовится в следующем году выйти на этап проектирования.
О строительстве первой очереди из трёх шестиэтажных инженерно-лабораторных корпусов в Алабушево было объявлено еще в марте 2017 года. Предполагалось, что они станут центрами коллективного пользования для резидентов, которые смогут арендовать там производственные площади, не строя собственные.
Начинают осуществляться и давние намерения — по созданию на площадке «Алабушево» зелёноц рекреационной зона на берегах реки Сходня, которая её пересекает. Благоустройство природоохранного комплекса площадью в 60 га пройдёт в 2019—2021 гг. На этом участке сделают зоны для отдыха и различных занятий, спортивную зону и деревню мастеров.
В планах на 2019 год — инвестировать 1.9 млрд рублей в развитие инфраструктуры площадки Алабушево. Ожидается, что инвестиции резидентов ОЭЗ в следующем году вырастут до 23 млрд рублей.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В декабре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.