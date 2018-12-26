За 2018 год (до третьего квартала включительно) зеленоградские резиденты инвестировали 3378 млн рублей: 740.88 млн рублей на площадке «Алабушево», 357.86 млн рублей на площадке МИЭТ, 416.39 млн рублей на площадке «Микрон», 1 777.96 млн рублей на площадке «Ангстрем» и 90.69 млн рублей на площадке «Технополис». Решен вопрос газификации для площадки Алабушево, выделены бюджетные лимиты и начата работа. В 2019 году на площадке появятся единые элементы городской навигации и въездные стелы.

В Алабушево началось строительство трех инженерно-лабораторных корпусов на 28 тысяч кв.метров и парковки на 900 машиномест. Вышли на стройплощадки и четыре резидента особой зоны: «Термико», «Элта», «Биокад» и «Цифровые технологии безопасности».

Из уже строящихся компаний финишировали «Сапфир-Инвест» (компания завершила строительство производственного здания для выпуска цилиндров и пластин из искусственного сапфира) и ГДЦ Энерджи Групп" (введён в эксплуатацию его дата-центр GreenBush DC, один и крупнейших в России).

Инвестиции резидентов в проекты, реализуемые на территории ОЭЗ, составили накопленным итогом 18.5 млрд рублей по состоянию на третий квартал 2018 года. Всего в списке резидентов, работающих на зеленоградских площадках — 50 компаний, из них девять получили статус резидента за 2018 год. Это «Электроимпэкс», которая построит в Алабушево производство биметаллических алюмо-медных проводников, два фармпредприятия — «Брайт Вэй Индастриз» («Велфарм») и «Биокад» (ПК-137), планирующие локализовать в Алабушево выпуск лекарств, в том числе для поставки Москве препаратов из списка ЖНВЛП, а также компании НЦК, «Профотек», НСХ РУС, «Маппер», «Сенсор», «Медплант» и ТВК.