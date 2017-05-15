Постановление «О расширении особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории Москвы» подписал 25 апреля глава правительства Дмитрий Медведев — согласно документу, в состав зеленоградской ОЭЗ включаются заводы «Ангстрем» и «Ангстрем-Т», семь земельных участков площадки «Алабушево», ранее не входивших в границы ОЭЗ, а также технополис «Москва», расположенный в Юго-Восточном округе столицы (район Печатники). Зеленоградская особая зона стала московской — название «ОЭЗ „Зеленоград“» официально не упоминается.

Новые площадки предназначены для размещения предприятий микроэлектроники, IT, фармацевтики, биотехнологий, машиностроения, станкостроения, автомобилестроения, производства автокомпонентов и комплектующих, робототехники. Уже получены подтверждения от трёх компаний (потенциальных резидентов ОЭЗ) о готовности реализовать инвестиционные проекты на новых территориях, сообщается в комментарии к постановлению.

Решение обнародовали 15 мая на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Проект постановления «О расширении особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории Москвы» внесло Минэкономразвития России по итогам совещания о развитии микроэлектронной промышленности, состоявшегося в августе прошлого года.

Особая зона «Зеленоград» была создана в декабре 2005 года и в течение десяти лет состояла из двух площадок: площадки «Алабушево» и площадки МИЭТ. В сентябре 2015 года к ней присоединили площадку завода «Микрон» и НИИ молекулярной электроники на Северной промзоне. О планах по присоединению четвертой площадки — территории заводов «Ангстрем» и «Ангстрем-Т» на Южной промзоне — также было известно.

«Зона […] уже заполнена, — прокомментировал присоединение новых площадок к зеленоградской ОЭЗ зампредправительства РФ Дмитрий Козак. — Сегодня там работает 38 резидентов, создано 3 тысячи рабочих мест».

В сентябре 2016 года Минэкономразвития и правительство Москвы подписали соглашение о передаче полномочий по управлению зоной на уровень региона. Соглашение предусматривает, что к 2025 году объём инвестиций в ОЭЗ должен составить 38,7 млрд рублей, а число рабочих мест вырастет до 9600.

«Правительство Москвы должно проинвестировать в развитие этой территории в 2017—2018 годах 2,5 млрд рублей, — отметил Козак. — Такой проект соглашения с Москвой согласован. Также предусмотрены меры финансовой ответственности субъекта Российской Федерации в случае недостижения соответствующих показателей. Эта зона сегодня является, по оценкам Минэкономразвития, по тем критериям, которые мы утвердили в прошлом году, на 100% эффективной. И обязательства, которые взяты, также должны быть исполнены».