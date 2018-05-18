«ГДЦ Энерджи Групп» — один из первых резидентов ОЭЗ «Зеленоград» (теперь ОЭЗ «Технополис «Москва») с 2007 года. ЦОД начинали проектировать еще под названием «Системные Решения ЦИСКО», затем оно сменилось на GDC Energy Group. Строительство началось в 2011 году, его рассчитывали завершить в 2013 году, затем стройку остановили в связи с задержкой создания общей инфраструктуры на площадке Алабушево и обеспечения дата-центра электроэнергией. Год назад, весной 2017-го, строительство вышло на финишную прямую.

В конце апреля 2018 года «ГДЦ Энерджи Групп» объявила о выходе на рынок коммерческих ЦОДов и представила GreenBush DC на конференции Data Center Design & Engineering 2018. Доходность этого сегмента рынка растёт, считают в компании, и в наиболее выгодном положении — именно владельцы больших отказоустойчивых дата-центров, как в плане гибкости по отношению к клиентам, так и с точки зрения собственной окупаемости и устойчивости. «Уверена, мы займем достойную нишу на этом рынке», — заявила генеральный директор «ГДЦ Энерджи Групп» Светлана Ниязова.

GreenBush DC предлагает классический набор сервисов: аренда стойко-мест, выделенных серверов, размещение серверных шкафов, в том числе, в полностью изолированных залах емкостью от 50 до 110 стоек. «ГДЦ Энерджи Групп» собирается развивать и облачные сервисы, такие как IааS, PaaS, SaaS, в том числе на платформе OpenStack. Расположение в Зеленограде актуально в том числе для организации резервной площадки в случае, если основной дата-центр клиента находится в Москве.

Статус резидента ОЭЗ позволяет значительно снизить себестоимость услуг дата-центра, съэкономив на таможенных пошлинах и налоговых льготах. «Это положительно влияет на формирование цены, делая наше предложение максимально привлекательным для заказчиков», — подчеркнула Светлана Ниязова.

Капитальные затраты оптимизированы за счет модульной архитектуры ЦОД, дающей возможность выделять необходимую площадь по мере заполнения дата-центра. На первом этапе в эксплуатацию вводится шесть машинных залов общей вместимостью 660 стоек с жидкостной системой охлаждения на базе чиллеров и прецизионных кондиционеров. На втором и третьем этапах планируется построить еще по девять машинных залов — 810 стойко-мест на каждом этапе с системой адиабатического охлаждения. В дата-центре поддерживается постоянный микроклимат: температура 22 градуса (± 2), влажность 30-70%. Поставщик сетевого и серверного оборудования — Hewlett Packard. Для бесперебойного электропитания используются динамические ИБП мощностью 1,67 кВА каждый, предусмотрена автономная работа в течение 24 часов от топливохранилища. Энергообеспечение осуществляется напрямую от трёх собственных подстанций ОЭЗ.

Инженерная инфраструктура дата-центра построена с использования самых современных, энергоэффективных технических решений, утверждают в компании. Она соответствует требованиям TIER III по классификации Uptime Institute, получен сертификат TIER III стадии Design (в России на сегодня 27 таких датацентров, по данным uptimeinstitute.com), заключен договор на проведение сертификации Constructed Facility.

Система безопасности предусматривает четыре уровня доступа в машинные залы и включает средства физической безопасности и контроля доступа. Пятый уровень безопасности — охранный периметр особой экономической зоны площадки «Алабушево». Шестым, дополнительным уровнем безопасности может стать контроль доступа к оборудованию конкретного клиента внутри машинного зала.

В дата-центре открыта вакансия специалиста службы поддержки клиентов.

Первоначальный проект «ГДЦ Энерджи Групп» в ОЭЗ «стоил» около 3 миллиардов рублей, большую часть суммы запланировано было потратить на приобретение оборудования за рубежом, которое должно было пройти беспошлинную таможню в ОЭЗ. В перспективе, уже после запуска, мощность дата-центра намеревались увеличить до 40-50МВт. Правда, это были планы шестилетней давности — на тот момент ЦОД «ГДЦ Энерджи Групп» мог стать единственным дата-центром в России, сертифицированным на соответствие требования TIER III, что обеспечило бы ему убедительные конкурентные преимущества.

На площадке Алабушево ОЭЗ уже работает другой дата-центр — Cloud DC Moscow 1 компании «АйЭмТи», запущенный три года назад, в июне 2015-го. Масштаб его на порядок меньше: собственное здание площадью 1900 кв.метров вмещает три сервисных зала по 50 стоек, ЦОД спроектирован под облачные вычисления и не предусматривает размещение оборудования заказчиков. Cloud DC Moscow 1 также имеет сертификат TIER III Design, и позиционируется как «самый высокотехнологичный дата-центр в Москве».