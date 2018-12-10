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Торговый парк «Отрада» на Пятницком шоссе возобновил работу. Его закрывали за нарушения пожарной безопасности 10.12.2018 ZELENOGRAD.RU

«Отрада» возобновляет работу со вторника, 11 декабря, после недельного перерыва и будет функционировать в прежнем режиме. Об этом сообщается на официальной странице ТЦ во «ВКонтакте».

Торговый парк закрыли 4 декабря в связи с нарушениями пожарной безопасности, рассказал Zelenograd.ru представитель администрации: «…на основании предписания Управления МЧС по Московской области в связи с внеочередной проверкой указанного ведомства».

После пожара в торговом центре города Кемерово в марте 2018 года, унесшего жизни более 60 человек, погибло много детей, за пожарной безопасностью в подобных комплексах стали следить особенно пристально. Требования постоянно меняются — и при каждой проверке находятся новые недочеты, пояснили в «Отраде», назвав временное закрытие «досадным недоразумением».

«Неоднократные пожарно-тактические учения, а также заключения уполномоченных органов подтверждают, что уровень пожарной безопасности в торговом парке „Отрада“ отвечает необходимым критериям. Выявляемые при проверке недостатки не могут причинить вред здоровью людей, и мы, безусловно, выполняем все необходимые предписания», — прокомментировал нам представитель администрации комплекса.

По предписанию, деятельность «Отрады» приостановили на 70 суток. ТЦ пообещал справиться за несколько дней.

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