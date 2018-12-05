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Торговый центр «Отрада» на Пятницком шоссе закрыли за нарушение пожарной безопасности 05.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Вооруженные люди в масках выгнали посетителей из торгового парка «Отрада» и опечатали здание утром во вторник, 4 декабря. Так описывает ситуацию сайт района Митино со слов очевидцев.

«Отрада» закрыта судебными приставами за неоднократные нарушения противопожарной безопасности. В течение нескольких лет торговый центр якобы игнорировал предписания МЧС об устранении нарушений. Самые давние датируются 2014 годом, последние зафиксированы в декабре 2017-го. В подтверждение своей истории Митино.ру опубликовало текст решения Преображенского суда г. Москвы.

Основная претензия на сегодняшний день — отсутствие нормально работающей системы дымоудаления и неисполнение предписаний органов противопожарного надзора. Из 82 выявленных нарушений «Отрада» устранила всего четыре. В результате деятельность торгового парка была приостановлена на 70 суток (в частности, за повторные правонарушения).

На запрос Zelenograd.ru представитель администрации «Отрады» ответила, что торговый парк возобновит свою работу в течение ближайших пяти дней. Дополнительные комментарии администрация «Отрады» не дает по причине занятости и недоступности руководства.

На сайте «Отрады» все происходящее назвали «досадным недоразумением». «В связи с внеплановой проверкой МЧС были выявлены недочеты в соответствии с новыми требованиями». Администрация заверяет, что уровень пожарной безопасности в «Отраде» отвечает необходимым нормам и требованиям.

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