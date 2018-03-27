ТРЦ «Мега-Химки»

В «Меге» отметили, что торговый центр входит в сеть IKEA Centres Russia и «поэтому наши торговые центры соответствуют не только требованиям законодательства Российской Федерации, но и требованиям группы компаний ИКЕА, которые основаны на международных стандартах обеспечения безопасности», — рассказали в пресс-службе «ИКЕА в России».

Все здания оснащены современными системами противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая система оповещения людей о пожаре, автоматическая система пожаротушения, система противодымной вентиляции и т. д.). Компания отметила, что уделяет «особое внимание раннему обнаружению пожара, оповещению всех людей, находящихся в здании, реагированию и предотвращению распространения пожара, а также быстрой и безопасной эвакуации людей в случае опасности».

Все системы регулярно проверяют и проводят их комплексное тестирование, в том числе на аварийных источниках электроснабжения. В частности, пожарные насосы тестируют каждую неделю, а системы пожарной сигнализации, «включая противопожарный алгоритм», — ежемесячно.

Как и в «Зеленопарке», персонал обучают действиям в случае пожара. А специальные тренировки и учения по эвакуации устраивают не менее двух раз в год (в том числе с покупателями), «чтобы убедиться, что наши сотрудники знают, как действовать в случае опасности, и умеют применять свои знания в процессе эвакуации». Плюс каждый торговый центр охраняют сотрудники службы безопасности, специально подготовленные для действий в чрезвычайных ситуациях.

Внутренние и внешние инспекции по безопасности, включая пожарную, «ИКЕА в России» проводит несколько раз в год во всех своих торговых центрах, причем как по российским, так и по международным стандартам. Проверяют и своих арендаторов. Пути эвакуации держат доступными и готовыми к ЧС.

Инженерные системы зданий также устроены с прицелом на безопасную эвакуацию. Детские площадки спроектированы и размещены таким образом, чтобы в случае ЧС эвакуация прошла максимально оперативно и организованно, отмечает «ИКЕА». Существует даже специальная процедура для эвакуации детей — у персонала есть коды раннего предупреждения. «…Эвакуация детей осуществляется по отдельной схеме и по безбарьерным путям. При этом дети эвакуируются в специально отведенные пункты сбора за пределами здания — для детей развертывается теплая палатка или подаются автобусы. Сообщение при эвакуации предупреждает родителей о том, что их дети уже эвакуированы и находятся в специальном пункте сбора».