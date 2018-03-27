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У нас все в порядке. Торгово-развлекательные комплексы в Зеленограде и вокруг него рассказали о готовности к пожарам 27.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Катастрофические последствия пожара, случившегося в воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, всколыхнули всю Россию. По последним данным, погибло 64 человека, но это неокончательная цифра. Среди жертв много детей.

После трагедии генеральная прокуратура распорядилась проверить все торговые комплексы страны, где есть развлекательные центры, на пожарную безопасность. МЧС, в свою очередь, подготовило поправки в правила противопожарного режима. Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.

Zelenograd.ru расспросил администрацию зеленоградских и окрестных торгово-развлекательных комплексов об их пожарной готовности.

ТРЦ «Зеленопарк»

В «Зеленопарке» отметили, что серьезно относятся к вопросам противопожарной защиты молла, уделяют этому повышенное внимание и назвали это «приоритетной задачей компании». Строили комплекс по «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» (закон № 123-ФЗ), реализовали все спецтехнические условия. Оборудовали здание «автоматическими системами противопожарной защиты последнего поколения Aritech, в том числе сигнализацией, оповещением, пожаротушения». Все системы работоспособны и регулярно тестируются.

Кроме того, ТРЦ круглосуточно патрулирует частная пожарная охрана, на вооружении которой все необходимые средства «для проведения боевых действий по тушению пожара и осуществления спасательных работ».

«Конфигурация здания и перечисленные противопожарные системы обеспечивают эвакуацию посетителей и персонал еще до наступления опасных факторов пожара, — отметили в „Зеленопарке“. — Работники ТРЦ постоянно обучаются действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. На постоянной основе проводятся пожарно-технические учения с эвакуацией, а с участием посетителей — не реже одного раза в 4 месяца».

Яндекс.Фото
ТРЦ «Иридиум»

В «Иридиуме» были лаконичны: «Проверки проводятся систематически. Будут проводиться, проводятся и проводились. У нас есть определенный график, согласно которому мы все это делаем». Вдаваться в подробности сотрудник, ответивший по телефону, не пожелал; просто оборвал разговор, положив трубку со словами, что не планировала давать никаких интервью.

Моллы.ру / malls.ru
ТРЦ «Мега-Химки»

В «Меге» отметили, что торговый центр входит в сеть IKEA Centres Russia и «поэтому наши торговые центры соответствуют не только требованиям законодательства Российской Федерации, но и требованиям группы компаний ИКЕА, которые основаны на международных стандартах обеспечения безопасности», — рассказали в пресс-службе «ИКЕА в России».

Все здания оснащены современными системами противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая система оповещения людей о пожаре, автоматическая система пожаротушения, система противодымной вентиляции и т. д.). Компания отметила, что уделяет «особое внимание раннему обнаружению пожара, оповещению всех людей, находящихся в здании, реагированию и предотвращению распространения пожара, а также быстрой и безопасной эвакуации людей в случае опасности».

Все системы регулярно проверяют и проводят их комплексное тестирование, в том числе на аварийных источниках электроснабжения. В частности, пожарные насосы тестируют каждую неделю, а системы пожарной сигнализации, «включая противопожарный алгоритм», — ежемесячно.

Как и в «Зеленопарке», персонал обучают действиям в случае пожара. А специальные тренировки и учения по эвакуации устраивают не менее двух раз в год (в том числе с покупателями), «чтобы убедиться, что наши сотрудники знают, как действовать в случае опасности, и умеют применять свои знания в процессе эвакуации». Плюс каждый торговый центр охраняют сотрудники службы безопасности, специально подготовленные для действий в чрезвычайных ситуациях.

Внутренние и внешние инспекции по безопасности, включая пожарную, «ИКЕА в России» проводит несколько раз в год во всех своих торговых центрах, причем как по российским, так и по международным стандартам. Проверяют и своих арендаторов. Пути эвакуации держат доступными и готовыми к ЧС.

Инженерные системы зданий также устроены с прицелом на безопасную эвакуацию. Детские площадки спроектированы и размещены таким образом, чтобы в случае ЧС эвакуация прошла максимально оперативно и организованно, отмечает «ИКЕА». Существует даже специальная процедура для эвакуации детей — у персонала есть коды раннего предупреждения. «…Эвакуация детей осуществляется по отдельной схеме и по безбарьерным путям. При этом дети эвакуируются в специально отведенные пункты сбора за пределами здания — для детей развертывается теплая палатка или подаются автобусы. Сообщение при эвакуации предупреждает родителей о том, что их дети уже эвакуированы и находятся в специальном пункте сбора».

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ТК «Панфиловский»

В «Панфиловском» рассказали, что плановые проверки и специальные мероприятия по пожарной безопасности проходят по графику. Последнюю плановую проверку проводили в конце прошлого года, но после событий в Кемерово решили самостоятельно еще раз всё посмотреть. Заново осмотрели оснащение, в том числе целостность и работоспособность пожарных рукавов, проверили пожарные выходы, сигнализацию, системы пожаротушения — и убедились, что всё в порядке.

Моллы.ру / malls.ru
ТЦ «Столица»

В сети торговых центров «Столица» также отметили, что серьезно относятся к вопросам пожарной безопасности. До сих пор никаких нареканий после соответствующих проверок не получали.

Яндекс.Фото
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Nata Rys
Вчера, 16:48
Хорошо бы перед сеансами в кинотеатрах делать краткий инструктаж, как в самолетах: при пожаре бежать туда, выходы тут, запасные выходы - там.
Наталья Журавлева
Вчера, 22:28
Отработала почти год в Панфиловском. НИ РАЗУ не было проверки. НИ РАЗУ не было учебной эвакуации. От первого слова до последнего про Панфиловский написано вранье!!!! Не дай Бог,случится пожар,никто ничем там не поможет! Администрации мягко говоря все равно на посетителей,да и на арендаторов!!!
Охрана в первых рядах свалит из здания,если у них хватит сил конечно, т.к. их любимое занятие на рабочем месте-это покупать пиво в БК и напиваться до такой степени,что на них смотреть тошно!!
Nata79 Motorina
4 часа назад
А посмотрите, что творится в подъездах старых 9 этажек. Все понаставили железных дверей, открывающихся наружу, каждая вторая перекрывает дверь соседа, в случае пожара те просто не смогут выйти, т.к. железная дверь блокирует выход. Вот и всё!
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