В попытках противостоять административной реформе менделеевцы воспользовались правом остаться самостоятельным муниципальным образованием, которое дает им федеральный закон. Это страховка от «объединения территорий» и вхождения в будущий городской округ Солнечногорск. Голосование пройдет 17 февраля.
Решение о референдуме принято депутатами поселения 3 декабря после обращения более трехсот жителей, просивших провести такое голосование. Референдум, скорее всего, пройдет как выборы, на избирательных участках. Право сохранить самостоятельное муниципальное образование дано федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус муниципального образования, а если его сохранить, то вопрос об объединении с другими поселениям Солнечногорского района в один городской округ отпадёт, сказали Zelenograd.ru в менделеевском совете депутатов.
Менделеевские депутаты сначала поддержали объединение в городской округ Солнечногорск, но после выборов новый состав совета депутатов отменил это решение.
Сейчас Менделеево осталось единственным поселением Солечногорского района, которое противится административной реформе. Раньше против объединения выступали депутаты Андреевки, но 10 декабря они отказались от независимости.
Зачастую решение об объединении поселений в городской округ Солнечногорск принимается несмотря на мнение местных жителях, высказанных на публичных слушаниях. Например, в Лунево против объединения проголосовали 1190 человек, за — ни одного. Но их мнение не учли, и в решениях советов депутатов это объясняется так: «Результаты публичных слушаний имеют рекомендательный характер». Сопротивляется только Менделеево.
Референдум о сохранении самостоятельности не единственный, который может пройти в Менделеево. Год назад группа жителей при поддержки части депутатов выступила с инициативой проведения референдума о присоединении к Зеленограду. Впрочем, большинство депутатов поселка отказались назначить дату референдума, после чего инициативная группа подала в суд иск о признании незаконным бездействия совета депутатов о назначении даты референдума о присоединении Менделеево к Зеленограду. Две судебные инстанции не удовлетворили этот иск.
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