Бесплатно ездить с 1:00 до 6:00 смогут с 1 декабря по 28 февраля владельцы транспондеров, предназначенных только для проезда по М-11 от Москвы до Солнечногорска. Акция действует на всех участках внутри маршрута Москва — Солнечногорск, в том числе от Зеленограда до Москвы и обратно.



Об этом сообщил оператор дороги, Северо-Западная концессионная компания (СЗКК). Транспондер можно приобрести офисах обслуживания клиентов — они расположены на 21 и 23 километрах трассы М-11, между Шереметьево-2 и каналом имени Москвы. Пользователь вносит деньги на свой счет (минимум 1000 рублей), далее списывается ежемесячная абонентская плата 50 рублей за использование транспондера и ничего не списывается, если автовладелец не совершил ни одной поездки в течение месяца.

Проезд по «новой Ленинградке» можно оплачивать транспондерами, приобретенными для оплаты проезда на других платных дорогах, но акция с 1 декабря действует только для владельцев транспондеров «М-11 Москва — Солнечногорск», приобретенных у оператора СЗКК.



Тарифы на разовый проезд по М-11 и абонементы — с транспондером или без — с 6:00 до 1:00 в период акции не меняются.