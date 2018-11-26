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Три месяца на М-11 будет бесплатный проезд по ночам 26.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Бесплатно ездить с 1:00 до 6:00 смогут с 1 декабря по 28 февраля владельцы транспондеров, предназначенных только для проезда по М-11 от Москвы до Солнечногорска. Акция действует на всех участках внутри маршрута Москва — Солнечногорск, в том числе от Зеленограда до Москвы и обратно.

Об этом сообщил оператор дороги, Северо-Западная концессионная компания (СЗКК). Транспондер можно приобрести офисах обслуживания клиентов — они расположены на 21 и 23 километрах трассы М-11, между Шереметьево-2 и каналом имени Москвы. Пользователь вносит деньги на свой счет (минимум 1000 рублей), далее списывается ежемесячная абонентская плата 50 рублей за использование транспондера и ничего не списывается, если автовладелец не совершил ни одной поездки в течение месяца.

Проезд по «новой Ленинградке» можно оплачивать транспондерами, приобретенными для оплаты проезда на других платных дорогах, но акция с 1 декабря действует только для владельцев транспондеров «М-11 Москва — Солнечногорск», приобретенных у оператора СЗКК.

Тарифы на разовый проезд по М-11 и абонементы — с транспондером или без — с 6:00 до 1:00 в период акции не меняются.

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