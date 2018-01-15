Транспондеры — устройства для проезда через пункты взимания платы — для отрезка платной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска с 15 января действуют на всех платных дорогах страны. Это платные участки трасс М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 в обход Вышнего Волочка, северный обход Одинцова (новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь»), Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге.

И наоборот — проезд на М-11 можно оплатить транспондерами, приобретенными для оплаты проезда на других платных дорогах, сообщила госкомпания «Автодор». Тарифы и скидки на проезд с транспондером участка М-11 от Москвы до Солнечногорска по другим платным дорогам устанавливаются операторами этих дорог, размеры скидок отличаются.

Например, транспондер «М-11 Москва — Солнечногорск» дает 20-процентную скидку на трассах М-3, М-4, М-11 (Торжок, Вышний Волочек) и Западном скоростном диаметре в Петербурге — вне зависимости от времени проезда и класса транспортного средства. На участке Северного обхода Одинцова скидок нет, сообщает оператор «Автодор-Платные дороги».

Тарифы на проезд с транспондерами по всем платным дорогам

Оформлять услугу не надо, транспондеры должны автоматически действовать на других трассах. Если у водителей с транспондером «Москва — Солнечногорск» возникнут проблемы с оплатой проезда на других платных дорогах, надо звонить в службу поддержки оператора М-11: 8(800)775-10-00 (с 6:00 до 22:00).

Получить транспондер можно в офисах обслуживания клиентов — это административные здания коричневого цвета, расположенные на 21-м километре трассы М-11, между Шереметьево-2 и каналом имени Москвы.

С 9 января проезд по М-11 от Москвы до Солнечногорска подорожал, в частности, на участке Москва — Зеленоград. А до 30 января проезд по «новой Ленинградке» с 1:00 до 6:00 для автовладельцев с транспондерами — бесплатный.