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Проезд по М-11 станет бесплатным по ночам с 30 декабря на месяц 25.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Бесплатный проезд в течение месяца доступен автовладельцам с транспондером с 1:00 до 6:00 на участке «новой Ленинградки» от Москвы до Солнечногорска.

Акция продлится с 30 декабря до 30 января, сообщили Zelenograd.ru в Северо-Западной концессионной компании. Она распространяется на все транспортные средства 1 группы — это легковые автомобили, мотоциклы, фургоны, микроавтобусы с количеством сидячих мест не более 11, грузовики высотой не более 2 метров с двумя и более осями. Наличие транспондера — обязательное условие.

Получить транспондер можно в офисах обслуживания клиентов — это административные здания коричневого цвета, расположенные на 21-м километре трассы М-11, между Шереметьево-2 и каналом имени Москвы. До 29 декабря оформить электронное устройство можно в пункте взимания платы за проезд около «Шереметьево-2».

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