Тарифы вырастут на некоторых участках «новой Ленинградки» между Москвой и Солнечногорском в первый рабочий день после новогодних каникул.

Для легкового транспорта стоимость проезда по М-11 увеличится в диапазоне от 10 до 50 рублей на таких направлениях, как Москва — «Шереметьево», Москва — Зеленоград, Москва — ММК (А-107), Зеленоград — Солнечногорск и будет зависеть от дня недели и времени суток. При этом большая часть тарифов останется прежней, сообщает Северо-Западная концессионная компания, осуществившая строительство и эксплуатирующая на платной основе головной участок М-11 (с 15-го по 58-й километр). Детальнее изучить новую тарифную сетку можно на сайте компании.

Одновременно с 9 января начнет действовать и ряд положительных изменений, они коснутся программ лояльности. Так, обладатели транспондера (программа «Моя Дорога») могут рассчитывать на 20-процентную скидку от базового тарифа вне зависимости от класса транспортного средства, количества совершенных поездок и времени проезда. А владельцы легковых автомобилей смогут экономить до 60 процентов от базового тарифа, приобретя для регулярных поездок абонемент.

«Например, тариф от Москвы до аэропорта Шереметьево при оплате наличными или банковской картой с 9 января составит 300 рублей для легкового автомобиля в дневное время. Этот же маршрут с транспондером обойдется в 240 рублей», а с абонементом — от 160 до 220 рублей, уточняет СЗКК.

Кроме того, автовладельцы с транспондерами «М-11 Москва — Солнечногорск» могут рассчитывать на 20-процентную скидку от стоимости проезда и по другим платным дорогам: М-11 «Москва-Санкт-Петербург» (объезд Торжка и Вышнего Волочка, 208—334 км), М-3 «Украина», М-4 «Дон», на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, а с 15 января 2018 года — и на М-1 «Беларусь».

Тарифы на проезд по платным дорогам М-11 в Тверской области, М-3 и М-4.

Также для владельцев транспондера на участке «новой Ленинградки» от Москвы до Солнечногорска до 30 января сохраняется бесплатный проезд по ночам — с 01:00 до 06:00.