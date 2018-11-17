Разгневанный мужчина заявился с ружьем «Ремингтон» в пункт оплаты, расположенный при съезде с МКАД на трассу М-11 в сторону аэропорта Шереметьево.
По информации «МК», инцидент произошел в четверг, 15 ноября, около двух часов дня. Недовольный тарифами 53-летний москвич, инженер по профессии, потребовал вернуть ему 650 рублей, которые он уплатил за проезд по скоростной трассе. В заложниках под прицелом его оружия оказались шесть сотрудников пункта оплаты.
Правоохранительные органы и Северо-западная концессионная компания, которая осуществила строительство и эксплуатирует на платной основе данный участок скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург, пока не комментируют происшествие. Против «налетчика» возбуждено уголовное дело, пишет «МК».
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