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Детский сад в Брехово обещают открыть в следующем году 06.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Строящийся детский сад на 240 мест в деревне Брехово должны ввести в эксплуатацию в конце декабря. Но это лишь завершение стройки, а настоящее открытие долгожданного детсада будет не раньше, чем через несколько месяцев.

Детский сад в Брехово ждут давно. Жилой комплекс «Пятница» на 6,5 тысяч человек строили в 2011—2014 годах с обещанием социальной инфраструктуры, но садик остался только в документах застройщика. Жителям предлагали детские сады в Андреевке и Менделеево, с которыми нет прямого транспортного сообщения. Или частные детсады — 18-19 тысяч рублей в месяц. В прошлом году подмосковные власти выделили деньги на строительство муниципального трехэтажного детского сада с бассейном на 240 детей от двух до семи лет.

Записаться в новый детский сад в Брехово пока нельзя — его еще нет как юридического лица. Если ребенок из Брехово посещает детский сад в Андреевке (это более 40 детей) или стоит в очереди в этот детсад, его переведут в новый садик в Брехово, когда учреждение получит лицензию. Записаться в андреевский детсад можно через через портал госуслуг Московской области или через МФЦ Солнечногорского района. Заявление на запись в детский сад один из родителей может подавать только по месту проживания ребенка. Проживание ребенка подтверждается регистрацией по месту жительства или по месту пребывания одного из родителей или законных представителей.

«Застройщик обещал сделать жителям района новогодний подарок и ввести сад в эксплуатацию в конце декабря», написал в соцсетях новый глава Солнечногорского района Владимир Слепцов после посещения строящегося здания в Брехово. Однако для местных жителей этот подарок пока ничего не означает: от ввода в эксплуатацию до приемки здания под заселения (то есть, реального открытия детсада) может пройти несколько месяцев, особенно если обнаружатся какие-либо строительные недостатки. Сколько конкретно времени это займет, пока сказать нельзя, но это будет точно в 2019 году, сказали Zelenograd.ru в управлении образования Солнечногорского района. Штат будущего дошкольного учреждения уже формируется.

Этапы между вводом в эксплуатацию и открытием детсада: строительная приемка, передача здания муниципальным властям, приемка управлением образования, получение лицензии на образовательную деятельность, закупка мебели и оборудования, формирование персонала и детских групп. Новые детские сады Солнечногорский район не строил несколько десятилетий. В 2017 году открылся муниципальный детсад в Подолино, но его строил концерн «Крост», инвестор ЖК Wellton Park Новая Сходня.

В 2013 году зеленоградский суд рассмотрел беспрецедентную жалобу жителя Брёхово и отца двоих детей Кирилла Варламова на действия чиновников зеленоградского управления образования, где отказались зарегистрировать его ребёнка в электронной очереди в детский сад из-за отсутствия у него московской регистрации. В 2016 году жители Брехово вышли на массовый пикет против постоянного затягивания начала строительства детского сада.

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