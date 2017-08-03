Подмосковные власти выделили деньги на строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Школьный. Его построят примерно к ноябрю следующего года. Детский сад будет трехэтажным, с бассейном. Он рассчитан на размещение детей от двух до семи лет.

Торги на строительство объявила администрация Солнечногорского района, стоимость строительства оценивают в 225 миллионов рублей. Победитель торгов определится в начале сентября, на строительство и сдачу здания в эксплуатацию отводится 12 месяцев.

Жители Брехово давно ждут детский сад — жилье активно строят, а социальные объекты существуют только в буклетах застройщика. В 2013 году зеленоградский суд рассмотрел беспрецедентную жалобу жителя Брёхово и отца двоих детей Кирилла Варламова на действия чиновников зеленоградского управления образования, где отказались зарегистрировать его ребёнка в электронной очереди в детский сад из-за отсутствия у него московской регистрации.

Одновременно Варламов исследовал причины отсутствия детского сада в самом посёлке с населением больше шести тысяч человек, где сейчас строят жилой комплекс «Пятница». Такая ситуация типична для Московской области, когда строят жилье без социальной инфраструктуры. Рядом с Зеленоградом подобные проблемы есть в посёлке Голубое: запроектированный для его жителей детский сад пребывает в состоянии «котлован за забором» с неясными перспективами. В прошлом году жители Брехово вышли на массовый пикет против постоянного затягивания начала строительства детского сада.

О строительстве детсада солнечногорская администрация объявила еще четыре года назад — спустя месяц после того, как 130 местных жителей направили властям коллективное обращение об отсутствии муниципальных дошкольных учреждений на территории сельского поселения Кутузовское. Но с оговоркой: «необходимо решить вопрос о переводе земельного участка будущего детсада из категории земель сельхозназначения в земли населенных пунктов». Видимо, все эти годы решали вопрос — сейчас участок для строительства по кадастровой карте является землей населенного пункта. За это время у Кирилла Варламова, который начал публичную борьбу за детский сад, дети успели вырасти.