Сетчатые баки для стекла, пластика, металла и бумаги поставили в 3, 4, 5, 7, 11 и 14 микрорайонах.

Корпус 340

Корпус 359

Корпус 360 (у подъездов 2 и 4)

Корпус 506

Корпус 508

Корпус 703

Корпус 1131

Корпус 1141

Дополнительные баки поставила компания «МСК-НТ», занимающаяся вывозом и сортировкой бытовых отходов в Зеленограде. Контейнеры распределяются по округу неравномерно: в районах Савелки и Силино их по 18, в Крюково — 17, в Матушкино — 10, в Старом Крюково — всего 4. Ранее в компании объясняли, что появление новых сеток зависит от реальной готовности жителей сортировать свои отходы — как быстро они наполняются, не попадает ли в них «неправильный» мусор (то есть, не металл, не стекло и не пластик).



Когда в 2015 году в Зеленограде начали устанавливать баки для раздельного сбора мусора, они были разделены по секциям — бумага, металл, пластик. В прошлом году их заменили одним, куда всё это можно сваливать вместе. Сортируют мусор по фракциям уже после вывоза, а затем отправляют его на заводы по производству бумаги, стекла, металла и пластикового гранулята. Мэр Москвы пообещал, что контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в каждом дворе.

Карта раздельного сбора отходов в Зеленограде опубликована на сайте «МСК-НТ».