Сетчатые баки для стекла, пластика, металла и бумаги поставили в 3, 4, 5, 7, 11 и 14 микрорайонах.
- Корпус 340
- Корпус 359
- Корпус 360 (у подъездов 2 и 4)
- Корпус 506
- Корпус 508
- Корпус 703
- Корпус 1131
- Корпус 1141
Дополнительные баки поставила компания «МСК-НТ», занимающаяся вывозом и сортировкой бытовых отходов в Зеленограде. Контейнеры распределяются по округу неравномерно: в районах Савелки и Силино их по 18, в Крюково — 17, в Матушкино — 10, в Старом Крюково — всего 4. Ранее в компании объясняли, что появление новых сеток зависит от реальной готовности жителей сортировать свои отходы — как быстро они наполняются, не попадает ли в них «неправильный» мусор (то есть, не металл, не стекло и не пластик).
Когда в 2015 году в Зеленограде начали устанавливать баки для раздельного сбора мусора, они были разделены по секциям — бумага, металл, пластик. В прошлом году их заменили одним, куда всё это можно сваливать вместе. Сортируют мусор по фракциям уже после вывоза, а затем отправляют его на заводы по производству бумаги, стекла, металла и пластикового гранулята. Мэр Москвы пообещал, что контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в каждом дворе.
Карта раздельного сбора отходов в Зеленограде опубликована на сайте «МСК-НТ».
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