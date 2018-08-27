Сериал «Потерянные» снимают внутри бывшего художественного салона в корпусе 360, откуда ради съемок вывезли хлам и застеклили разбитую дверь. Машины съемочной группы стоят в проезде вдоль «Флейты», заставленном не только автомобилями жителей, но и грузовиками и автобусами стройки нового жилого комплекса. Зато деньги киношников помогут ремонту помещения музея.
Художественный салон во «Флейте» закрылся четыре года назад, это помещение, как и соседнее, — где размещалась компания «Дока» — передали зеленоградскому музею. Капитальный ремонт этих помещений, которые надо переделать для музейной деятельности, затягивается — сейчас только объявлен конкурс на разработку проекта капремонта. «Кино снимают, чтобы стекла ремонтировать не за счет премии сотрудников», прокомментировали съемки в музее.
В прошлом году во «Флейте» и возле неё снимали сериал «Аванпост». Жильцы 3-го подъезда «Флейты» согласились посидеть немного без света, пока снимали сцену перестрелки и рейда «ОМОНа». А недавно на подъездах корпуса 360 появились объявления о киносъемках на платной основе от продюсерского центра «Среда» — жильцы могут заработать, если предоставят свои квартиры для киношников.
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