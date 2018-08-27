Художественный салон во «Флейте» закрылся четыре года назад, это помещение, как и соседнее, — где размещалась компания «Дока» — передали зеленоградскому музею. Капитальный ремонт этих помещений, которые надо переделать для музейной деятельности, затягивается — сейчас только объявлен конкурс на разработку проекта капремонта. «Кино снимают, чтобы стекла ремонтировать не за счет премии сотрудников», прокомментировали съемки в музее.