Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Вышел трейлер фантастического триллера «Аванпост», снимавшегося в Зеленограде 29.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Уже скоро на телеканале ТВ-3 — премьера сериала «Аванпост», который снимали, в частности, на Центральной площади, в Савелкинском проезде и в корпусе 360. «Недалекое будущее. 98% процентов населения Земли погибло. Но здесь люди продолжают бороться за выживание…» — так начинается фильм.

Телеканал ТВ-3

Зеленоградцам съемки запомнились по бронетранспортерам и «военным» на Центральной площади — БТРы стояли напротив ДК несколько дней. А жильцы 3-го подъезда «Флейты» согласились посидеть немного без света, пока снимали сцену перестрелки и рейда «ОМОНа». Действие в фильме разворачивается на фоне глобальной катастрофы, причины которой непонятны. На планете уцелела лишь небольшая территория, названная «кругом жизни». В центре сюжета истории разных героев: парней из единственной уцелевшей части спецназа ВДВ, их комнадира, представителей ГРУ, военкора и снайпера. Им предстоит разобраться в произошедшем и встретить удар неизвестного врага.

Режиссер фильма «Аванпост» — Егор Баранов, снявший фильмы и сериалы «Гоголь» (2017), «Фарца», «Саранча», «Иерей-сан. Исповедь самурая», «Самоубийцы» и другие. В сериале снимались Константин Лавроненко, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Елена Лядова, Петр Федоров, Лукерья Ильяшенко и другие актеры.

Зеленоград традиционно привлекает киношников — они выбирают почти одни и те же места для съемок. Сейчас, например, по Первому каналу идет сериал «Секретарша», многие сцены которого снимались в Зеленограде. В фильме это провинциальный город, что неоднократно подчеркивается героями. При этом транслируются виды Центрального проспекта, парка Победы, МЖК, башен в 16 микрорайоне.

 Реклама
Зеленоградский офис «МИЭЛЬ» приглашает воспользоваться услугами опытных специалистов при сделках с недвижимостью Объявления
Новая яркая программа цирка «Максимус» — с 10 февраля. Впервые в России — уникальный аттракцион с тигрольвами! Объявления
Лазерное лечение вен и удаление родинок. Применение лазерных технологий в «Медикал Профи» на аппарате Лахта-Милон Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В январе

Скидка на плитку 10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В январе

Скидка на плитку 10%
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама