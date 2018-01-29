Зеленоградцам съемки запомнились по бронетранспортерам и «военным» на Центральной площади — БТРы стояли напротив ДК несколько дней. А жильцы 3-го подъезда «Флейты» согласились посидеть немного без света, пока снимали сцену перестрелки и рейда «ОМОНа». Действие в фильме разворачивается на фоне глобальной катастрофы, причины которой непонятны. На планете уцелела лишь небольшая территория, названная «кругом жизни». В центре сюжета истории разных героев: парней из единственной уцелевшей части спецназа ВДВ, их комнадира, представителей ГРУ, военкора и снайпера. Им предстоит разобраться в произошедшем и встретить удар неизвестного врага.

Режиссер фильма «Аванпост» — Егор Баранов, снявший фильмы и сериалы «Гоголь» (2017), «Фарца», «Саранча», «Иерей-сан. Исповедь самурая», «Самоубийцы» и другие. В сериале снимались Константин Лавроненко, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Елена Лядова, Петр Федоров, Лукерья Ильяшенко и другие актеры.



Зеленоград традиционно привлекает киношников — они выбирают почти одни и те же места для съемок. Сейчас, например, по Первому каналу идет сериал «Секретарша», многие сцены которого снимались в Зеленограде. В фильме это провинциальный город, что неоднократно подчеркивается героями. При этом транслируются виды Центрального проспекта, парка Победы, МЖК, башен в 16 микрорайоне.