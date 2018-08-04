Дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса № 437, двух кроссоверов и пешехода случилось на переходе у памятника «Танк Т-34» на Ленинградском шоссе.
Автобус с пассажирами, двигаясь в сторону области, начал перестраиваться в крайнюю левую полосу из крайней правой. Маневр затруднял поток автомобилей, одному из них пришлось уйти в левую полосу из среднего ряда, чтобы избежать столкновения с автобусом. Наконец пассажирский транспорт вклинился между машинами, а через несколько метров врезался сзади в кроссовер, который от него только что увернулся и сейчас остановился позади другого кроссовера. Автомобили притормозили перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода, автобус же продолжил ехать. Остановился только после столкновения. Кроссовер по инерции бросило во впереди стоящую машину, ту вытолкнуло за «зебру». Пешеход, переходивший дорогу от «Т-34» к автобусной остановке, успел проскочить за секунду до этого.
Инцидент произошел в 19:57 в пятницу, 3 августа. На сей раз в аварии никто не пострадал, но это далеко не первый случай у пешеходных переходов на Ленинградском шоссе. Нередко такие ДТП заканчиваются трагически как для водителей, так и для пешеходов.
4 июля автомобиль насмерть сбил пешехода уже на обочине перехода перед Черной Грязью. Другой смертельный случай произошел там же в январе 2018-го: автомобиль остановился перед «зеброй», а следовавший за ним перестроился в свободный соседний ряд, не снижая скорости, и наехал на пешехода. За три дня до этого на Ленинградке у деревни Дурыкино погиб 2,5-летний ребенок, который находился в автомобиле, притормозившем перед пешеходом на «зебре», — в машину врезался бензовоз.
Постепенно дорожные «зебры» на Ленинградском шоссе заменяют надземными пешеходными переходами. В частности, в мае монтировали воздушные мосты возле Чашниково и Радумли.
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