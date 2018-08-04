Дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса № 437, двух кроссоверов и пешехода случилось на переходе у памятника «Танк Т-34» на Ленинградском шоссе.

Автобус с пассажирами, двигаясь в сторону области, начал перестраиваться в крайнюю левую полосу из крайней правой. Маневр затруднял поток автомобилей, одному из них пришлось уйти в левую полосу из среднего ряда, чтобы избежать столкновения с автобусом. Наконец пассажирский транспорт вклинился между машинами, а через несколько метров врезался сзади в кроссовер, который от него только что увернулся и сейчас остановился позади другого кроссовера. Автомобили притормозили перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода, автобус же продолжил ехать. Остановился только после столкновения. Кроссовер по инерции бросило во впереди стоящую машину, ту вытолкнуло за «зебру». Пешеход, переходивший дорогу от «Т-34» к автобусной остановке, успел проскочить за секунду до этого.