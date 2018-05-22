Движение по Ленинградскому шоссе будет ограничено на четыре с половиной часа. Участок на 47—48-м километре закроют во вторник, 22 мая, в 23 часа. С 03:30 в среду 23 мая он снова будет доступен для автомобилистов.

Временное ограничение связано с монтажом надземного пешеходного перехода. Еще один монтировали накануне ночью возле Чашниково — на 44-м километре Ленинградки.

Тем, кто движется в направлении Солнечногорска, предлагают объезжать участок по платной М-11, воспользовавшись съездом на 37-м километре Ленинградского шоссе, либо по «бетонке» (съезд на 47-м километре в направлении Волоколамского шоссе).

Автомобилисты, направляющиеся в сторону Москвы, могут объехать участок временного ограничения через автодорогу А-108 МБК в направлении Дмитровского либо Волоколамского шоссе на 87-м километре Ленинградки или по платному участку М-11 (съезд на 57-м километре). Еще один вариант — через А-107 («бетонка») в направлении Дмитровского шоссе (съезд на 49-м километре).