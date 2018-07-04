На Ленинградском шоссе, перед Чёрной Грязью, обочечник (со слов очевидцев) сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе, говорится на странице сообщества «ЗелАО AUTO | Зеленоград» во «ВКонтакте». Трагический инцидент произошел в среду, 4 июля, между 16 и 16:30.

Образовалась многокилометровая пробка в сторону области — от Молжаниновки до места происшествия. К 18 часам «бордовая» пробка начиналась уже от Химок. К 19:30 она участками «пожелтела», а к 21 часу практически полностью исчезла.