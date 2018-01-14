Двое детей стали жертвами ДТП у деревни Дурыкино на Ленинградском шоссе — один ребенок погиб, второй получил тяжелые травмы. Авария произошла около 14:30 в субботу, 13 января, сообщили Zelenograd.ru в полиции.

Дети находились в легковом автомобиле «Мазда», попавшем в аварию с бензовозом. Погибшему малышу — 2,5 года. Второго ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Дознаватели восстанавливают события, приведшие к трагическому исходу. Детали пока не оглашают, но на видео последствий аварии, опубликованном «Рен ТВ», видно, что у легковушки серьезно повреждена задняя часть.

По некоторым данным, «Мазда» остановилась, чтобы пропустить пешеходов на переходе, когда бензовоз въехал в неё.