Мужчина погиб во вторник утром на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с деревней Черная Грязь недалеко от Зеленограда, напротив автозаправочной станции «Трасса». Это уже второе за последние дни смертельное ДТП на пешеходном переходе через Ленинградку.

Со слов очевидцев, пешеход стоял в разрыве отбойника на переходе, дожидаясь, когда водители остановятся. Общий поток двигался в сторону столицы со средней скоростью около 60 километров в час. Перед «зеброй» автомобили в левом и среднем ряду притормозили пропустить пешехода. Тот, что слева, на всякий случай включил «аварийку». Volkswagen Golf V решил объехать остановившиеся машины и, не снижая скорости, вырулил из среднего ряда в свободный правый, когда мужчина пересекал эту последнюю полосу, отделявшую его от обочины.

Вероятно, водитель подумал, что впереди авария, а человека на «зебре» не заметил.