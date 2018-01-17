Мужчина погиб во вторник утром на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с деревней Черная Грязь недалеко от Зеленограда, напротив автозаправочной станции «Трасса». Это уже второе за последние дни смертельное ДТП на пешеходном переходе через Ленинградку.
Со слов очевидцев, пешеход стоял в разрыве отбойника на переходе, дожидаясь, когда водители остановятся. Общий поток двигался в сторону столицы со средней скоростью около 60 километров в час. Перед «зеброй» автомобили в левом и среднем ряду притормозили пропустить пешехода. Тот, что слева, на всякий случай включил «аварийку». Volkswagen Golf V решил объехать остановившиеся машины и, не снижая скорости, вырулил из среднего ряда в свободный правый, когда мужчина пересекал эту последнюю полосу, отделявшую его от обочины.
Вероятно, водитель подумал, что впереди авария, а человека на «зебре» не заметил.
По наблюдениям очевидцев, «Фольксваген» двигался со скоростью, близкой к 80 километрам в час. При столкновении удар был такой силы, что сбитого пешехода перекрутило в воздухе, бросило на лобовое стекло автомобиля, затем на крышу и следом на дорогу. От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте до прибытия медиков.
Водитель остановился примерно в 20 метрах от точки столкновения. Как уточнили в полиции, скрыться не пытался.
Несколько дней назад, 13 января, в ДТП на Ленинградском шоссе погиб двухлетний ребенок. Он находился в автомобиле, который остановился перед «зеброй» возле деревни Дурыкино, пропуская пешехода. В стоящую легковушку врезался ехавший следом бензовоз. Малыш скончался на месте. В машине находились также второй ребенок, их мама и бабушка. Все трое с тяжелыми травмами находятся сейчас в больнице.
Многие автовладельцы считают, что с Ленинградки надо убрать все наземные нерегулируемые «зебры». Пешеходов на трассе с плотным трафиком почти не видно, в темное время суток многие переходы освещены плохо или вообще без подсветки.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В январе
-
Скидка на плитку 10%