Заявку на изготовление полиса ОМС нового образца можно подать в любом столичном центре госуслуг «Мои документы» независимо от места жительства.
Документ с электронным носителем выпускают в виде пластиковой карты наподобие банковских. Его удобнее использовать и носить с собой, он меньше подвержен повреждениям. Такой полис могут заказать и владельцы старой (бумажной) версии при смене личных данных или при желании заменить ее на компактную карту с электронным носителем, то есть на дубликат современного образца, пояснили Zelenograd.ru в пресс-службе центров госуслуг столицы. При этом уточнили, что изменение номера телефона или временного адреса проживания не входят в понятие «смена личных данных».
В центрах «Мои документы» можно оформить и привычные бумажные полисы ОМС — они действуют наравне с пластиковыми.
В начале 2018 года москвичи получили возможность заказывать полисы ОМС обеих версий через столичный портал госуслуг. До этого документ оформляли или меняли только в офисах страховых компаний, предоставляющих соответствующую услугу.
Для заявки на изготовление полиса ОМС необходим только паспорт. Для замены (получения дубликата) потребуются также серия и номер прежнего полиса.
В Зеленограде действует пять центров госуслуг — по одному в каждом районе: Крюково, Матушкино, Савёлки, Силино, Старое Крюково.
Они работают ежедневно (с понедельника по воскресенье) с 08:00 до 20:00.
Полис ОМС выдается россиянам пожизненно и действует на всей территории страны без привязки к адресу постоянной российской регистрации.
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