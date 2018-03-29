Подать документы на получение полиса обязательного медицинского страхования граждане РФ от 18 лет и старше могут на столичном портале государственных услуг. Оформление документа займет до 30 дней. Забирать его надо в страховой компании или в центре госуслуг «Мои документы».

Раньше полис ОМС можно было оформить или поменять только в офисах страховых компаний, предоставляющих такую услугу. Оформление полиса через сайт госуслуг доступно только тем, кто фактически живет в Москве (при получении услуги надо указать адрес проживания). У пользователя должна быть полная учетная запись на портале госуслуг, в личном кабинете должен быть указан СНИЛС. Для оформления требуются паспортные данные, скан-копия паспорта, номер полиса (если он есть — на случай обмена), а при заказе полиса в виде пластиковой карты с электронным носителем нужна еще фотография и скан подписи заявителя.

При заказе полиса ОМС на сайте можно выбрать его форму — бумажную или пластиковую карту. конкретную страховую медицинскую организацию и место получения полиса. Также можно получить временный полис, который будет действовать до получения постоянного. Готовые полисы хранятся в центрах гоуслуг не больше двух месяцев — после этого, если заявитель не забрал документ, его возвращают в страховую компанию.