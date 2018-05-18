Автобусу 400К (14 микрорайон — метро «Сходненская») при движении в обоих направлениях назначена остановка — «Кутузовское шоссе, дом 1», у ЖК «Новый Зеленоград» возле деревни Рузино. Это новая остановка между действующими «Кутузовская слобода» и «Брехово-2»

Жилой комплекс к Зеленограду отношения не имеет, находится на территории области. Раньше в Рузино останавливались коммерческие маршрутки 460 м и 707 м, следовавшие из Зеленограда к метро «Тушинская» и «Сходненская», но с августа прошлого года они перестали работать. Остановку «Рузино-1» делает областной автобус «Мострансавто» №366 («Станция Крюково — «Ферма»).

В новом ЖК планируется построить девять жилых домов, детский сад и школу.



Кроме того, с 19 мая автобус 400К будет останавливаться возле Тушинской детской больницы при движении в обоих направлениях. Остановка называется «Братцево» (между действующими «Школа № 1425» и «Бульвар Яна Райниса, 20»), она находится на пересечении бульвара Яна Райниса и улицы Героев Панфиловцев.