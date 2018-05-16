Раньше ближайшая остановка автобуса 400К к детской больнице была «Бульвар Яна Райниса, 20» — от неё приходилось довольно долго идти или пересаживаться на другой автобус, чтобы доехать до больницы. Зеленоградцы давно просили сделать остановку в Братцево. В ДГКБ имени Башляевой (в народе её продолжают называть по-прежнему Тушинской) привозят детей из Зеленограда, своей детской больницы в округе пока нет.

С 19 мая автобус 400К будет делать еще одну новую остановку — «Кутузовское шоссе, дом 1», у ЖК «Новый Зеленоград» возле деревни Рузино, сообщает префектура. Жилой комплекс к Зеленограду отношения не имеет, находится на территории области. Раньше в Рузино останавливались коммерческие маршрутки 460 м и 707 м, следовавшие из Зеленограда к метро «Тушинская» и «Сходненская», но с августа прошлого года они перестали работать. Остановку «Рузино-1» делает областной автобус «Мострансавто» №366 («Станция Крюково — «Ферма»).