О десятилетии роддома вспоминает зеленоградский музей, ведущий летопись города. Старый роддом напротив 7 микрорайона тоже открыли в апреле, только 52 года назад. Он был рассчитан на 160 коек. Вопрос о строительстве в Зеленограде больницы был поставлен её первым главным врачом Валентиной Ивановной Григорьевской на заседании исполкома Горсовета 14 июля 1965 года, а уже в феврале 1966 года открыли первый детский корпус. Строительство больницы полностью завершилось в 1972 году. Родильный дом и тогда, и сейчас входил в структуру больницы.

На момент открытия считалось, что зеленоградский роддом — самый большой не только в России, но и в Европе. Сейчас в Москве в районе Хорошево-Мневники построен роддом площадью более 50 тысяч квадратных метров.

В роддоме, рассчитанном на 240 коек, кроме родового отделения работают ещё 7 отделений — акушерское физиологическое, акушерское обсервационное, отделение новорожденных, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, анестезиологии-реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии для взрослых, акушерское отделение патологии беременности. Также работают консультативно-диагностическое отделение и женская консультация. 7 февраля 2018 года в филиале открылось новое отделение патологии новорождённых и недоношенных детей.

Новая традиция больницы и роддома — дни открытых дверей, лектории и практические занятия. 7 апреля с 9:00 до 13:00 в женской консультации в корпусе 1460 пройдет акция — консультация гинеколога, обследование и УЗИ бесплатно. Надо взять с собой паспорт, полис ОМС, а также результаты прежних исследований (если есть). Необходима предварительная запись по телефону: 8 (499) 717-60-01. Каждую среду в 14:00 проходят бесплатные экскурсии в роддоме — набираются небольшие группы по записи: 8 (499) 729-27-90 (звонить в будни с 8:00 до 20:00). Можно посмотреть родильные залы и послеродовое отделение, познакомиться с врачами роддома, задать все интересующие вопросы.

В женских консультациях на Каштановой аллее, в корпусах 911 и 1460 работает бесплатная «Школа будущих мам», где беременным женщинам помогают подготовиться к родам, рассказывают о том, что происходит в их организме до и после рождения малыша, о преимуществах грудного вскармливания, методах контрацепции в послеродовом периоде. В программу обучения также входят занятия с психологами. Расписание и подробности занятий — на сайте больницы

В роддоме есть и индивидуальные занятия подготовки к родам, это платные услуги.



С 30 апреля по 13 мая зеленоградский роддома закроют на мойку.