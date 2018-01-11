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Зеленоградский роддом закроют на мойку с 30 апреля по 13 мая 11.01.2018 ZELENOGRAD.RU

До 30 апреля зеленоградский родильный дом принимает рожениц, после перерыва прием возобновят в 8:30 14 мая. В этот период рожениц из Зеленограда примут в других роддомах — на выбор или по наряду «скорой помощи».

Фото: Максим Гордеев/Zelenograd.ru

Консультативно-диагностическое и гинекологическое отделения роддома на улице Александровка в период мойки роддома будут работать в обычном режиме. С 2016 года санитарная обработка роддома длится две недели, раньше она занимала месяц, сообщает зеленоградская больница (ГКБ имени Кончаловского). В процессе дезинфицируют все здание, рабочие материалы, оборудование, инструменты, одежду, а операционные и смотровые кабинеты облучаются ультрафиолетовыми лампами.

Ближайшие к Зеленограду роддома — роддом №1 горбольницы №67 в Тушино, роддом Химкинской клинической больницы и роддом Солнечногорской больницы. Беременные женщины могут выбирать роддом при наличии родового сертификата — его можно получить в женской консультации.

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