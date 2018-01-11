Консультативно-диагностическое и гинекологическое отделения роддома на улице Александровка в период мойки роддома будут работать в обычном режиме. С 2016 года санитарная обработка роддома длится две недели, раньше она занимала месяц, сообщает зеленоградская больница (ГКБ имени Кончаловского). В процессе дезинфицируют все здание, рабочие материалы, оборудование, инструменты, одежду, а операционные и смотровые кабинеты облучаются ультрафиолетовыми лампами.

Ближайшие к Зеленограду роддома — роддом №1 горбольницы №67 в Тушино, роддом Химкинской клинической больницы и роддом Солнечногорской больницы. Беременные женщины могут выбирать роддом при наличии родового сертификата — его можно получить в женской консультации.