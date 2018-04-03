В самом парке Победы со стороны пляжа планируют сделать детские игровые площадки с песочной и водяной фермами, горками, зоной для занятий воркаутом и спортплощадками. Всё это появится на месте «несанкционированной парковки» — имеется в виду территория на нижней аллее парка, куда, несмотря на формальный запрет, приезжают автомобилисты.



В проекте заложен ремонт каскадного фонтана Его капитально ремонтировали в 2012 году, правда, он быстро потёк, а гранит и плитка стали отваливаться. В процессе ремонта исчезла синяя мозаичная плитка. Как именно отремонтируют фонтан на этот раз, не уточняется. Также запланирована замена и расстановка новых опор освещения разного типа, замена асфальта на дорожках парка и восстановление газона. Фонари в парке поменяли на светодиодные совсем недавно, в прошлом году.

«Проект благоустройства зоны отдыха „Парк Победы“ обсудили с группой жителей Зеленограда на очных встречах, — говорится в описании проекта. — Они поддержали проект благоустройства и предложили внести в него изменения, которые сделают парк более удобным и комфортным». Что это за встречи, неизвестно, — на недавних встречах в районных управах и префектуре благоустройство парка не обсуждали. А предложенная к благоустройству территория относится в двум районам — Савелки и Старое Крюково.

Вероятно, собирали районных депутатов и общественных советников — так же, как при «открытом» обсуждении проекта реконструкции площади Юности. В опросе «Активного гражданина» предложены три варианта ответа: «Да, поддерживаю проект», «Нет, пусть остается как сейчас» и «Это должны решать специалисты». Уже сейчас почти 90% голосов «за».