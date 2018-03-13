В Зеленограде палатки появятся в 35 точках — почти у каждой школы, у здания МГПУ в 11 микрорайоне. Они будут работать в субботу вечером (17:00—20:00) и в воскресенье весь день (8:00—20:00).

Фестиваль пройдёт за месяц до открытия нового сезона продуктовых ярмарок: региональных, межрегиональных и ярмарок выходного дня.

«Всё очень просто: 17 и 18 марта приходите на любую из полутора тысяч площадок фестиваля, пробуйте представленные продукты и отмечайте понравившиеся в буклете. После фестиваля мы подсчитаем ваши голоса и возьмём их за основу при формировании списка товаров и регионов-поставщиков для каждой городской ярмарки» , — сообщают власти Москвы в фестивальном буклете.

Поучаствовать в опросе можно и на сайте moscowseasons.com, там же — познакомиться с регионами и группами товаров по фотографиям и описаниям.

Помимо торговли на фестивале предусмотрена культурная программа с представлениями, мастер-классами, спортивными забавами и бесплатными экскурсиями по историческим местам старой Москвы. Свои блюда представят лучшие рестораны столицы. Что конкретно запланировано в Зеленограде, пока неизвестно.

Ярмарки выходного дня проходят в Москве и Зеленограде по пятницам, субботам и воскресеньям на специально отведённых площадках, где в розницу продают сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары. Ассортимент зависит от времени года: с апреля по июнь обычно много мясных и рыбных продуктов, затем появляется всё больше овощей, фруктов и ягод. Как декларируется на сайте ярмарок, участвовать в них могут бесплатно все желающие — физические лица, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели. Заявки принимают через сайт и в центрах «Мои документы».

В Зеленограде за последние годы осталось три ярмарки выходного дня: на площади Юности, в 11 и в 15 микрорайонах (у корпусов 1104 и 1550). Потом ярмарок стало две — на площади Юности торговлю закрыли прошлым летом в связи с реконструкцией площади, и больше ярмарка туда уже не вернётся. Сначала её хотели перенести к корпусу 401 на Центральном проспекте, однако против этого выступили жители дома. Тогда ярмарку решили разместить на Привокзальной площади у станции Крюково, со стороны нового города — в районе Матушкино в старом городе ей место так и не нашли, как сообщила недавно районная управа.