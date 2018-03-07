Рысь на прошлой неделе обнаружила, гуляя по парку неподалеку от корпуса 451, жительница Зеленограда — она сообщила на общегородскую «горячую линию» о том, что поблизости от тропинки к дереву привязана крупная дикая кошка. На место выехали специалисты департамента природопользования и отвезли рысь на передержку в Центр реабилитации диких животных, который расположен в Дмитровском районе под Яхромой.

У зверя не было имени, и в департаменте природопользвания предложили его выбрать с участием горожан. В опросе можно было предложить до трёх вариантов имени, многие читатели придумали два или три имени. Уникальных кличек получилось почти пятьсот.

Самые популярные — Март или Мартин (еще Марти «от французского martyr — мученик, страдалец», прояснил читатель), Ричард и Рычард, Зелек или Зелик, Рысь и производные от неё (Марысь, Марысь Рысевич, Барысь, Арысь), Василий (Васька, Василий Иванович), Счастливчик (Лаки или Лакки), Кунак (так звали рысь в старом фильме «Тропой бескорыстной любви», пишут несколько человек).

Рысь активно предлагали назвать в честь Зеленограда: Зеленоградыш, Сергей Зеленоградович, Зеленоградец, Зелёныш/Зеленыш, Зеленый, Зеленуха, Зелмарт, Зеля или Зелко, Зелмур, Крюсик (видимо, от Крюково, района Зеленограда), Савёлок или Савёл (еще один район Зеленограда, Савёлки, хотя рысь нашли не в Крюково и не в Савёлках), Зеллин («lynx — это рысь»), да и просто Зеленоград. А также Грин и Гринлин, Микрон (Микроша), Электроник (Электрон) или Чип.

Предлагали имена, связанные с судьбой «рысёныша» — Найденыш (3 человека) или Неждан, Привязыш, Герой или Кумир, Бинго, Везунчик или Бродяга.

Самые необычные имена — Грызлорд, Яхром, Колобок, Чубака (2 человека), Кот Учёный, Борис («Мы бренд ryss.ru, хотим помочь», написали предложившие и оставили телефон), Оливер («в честь Оливера Твиста он тоже был беспризорник»), Рыс Котофеич или Кот Рысович Кисточкин, Леонардо («В честь роли Ди Каприо в фильме «Выживший»). Не обошлось и без «политизированных» имён, например, Рысьпутин и Рысобянин.

Десяток лучших кличек, которые предложила редакция Zelenograd.ru, обсудили в департаменте природопользования и сделали выбор в пользу Мартина.

Как рассказали корреспонденту Zelenograd.ru в питомнике 27 февраля, рысь — полуторагодовалый самец — чувствует себя хорошо, с аппетитом ест говядину и птицу. Животное нашли в ошейнике, рысь контактирует с людьми. Очевидно, что зверь содержался в домашних условиях.