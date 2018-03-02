Конкурс на лучшее имя для рыси, найденной в Зеленограде несколько дней назад и отправленной в питомник, объявляют Zelenograd.ru и департамент природопользования Москвы. Присылайте свои идеи до 12:00 среды, 7 марта — мы выберем лучшее имя с учётом пожеланий читателей портала.
Рысь обнаружила, гуляя по парку неподалеку от корпуса 451, жительница Зеленограда — она сообщила на общегородскую «горячую линию» о том, что поблизости от тропинки к дереву привязана крупная дикая кошка. На место выехали специалисты департамента природопользования и отвезли рысь на передержку в Центр реабилитации диких животных, который расположен в Дмитровском районе под Яхромой.
По информации специалистов, рысь — самец, возраст — предположительно полтора года. Сейчас животное проходит реабилитацию и находится на сорокадневном карантине. Как рассказал Zelenograd.ru управляющий центром реабилитации Арвидас Яблонскис, рысь чувствует себя хорошо, с аппетитом ест говядину и птицу. Животное нашли в ошейнике, рысь контактирует с людьми — очевидно, что зверь содержался в домашних условиях. «Это уже как минимум третий случай спасения дикого животного в столичном регионе за месяц», — сообщил Арвидас.
О том, что происходит с животными после их помещения в питомник, рассказал журналистам глава департамента природопользования Антон Кульбачевский: «После карантина мы подыскиваем так называемые „добрые руки“ — это либо зоопарки на территории Российской Федерации, либо частные зоопарки, где есть специалисты, и где животным создадут условия, приближенные к их среде обитания».
Лучшее из предложенных имён выберут редакция Zelenograd.ru и сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
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