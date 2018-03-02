Конкурс на лучшее имя для рыси, найденной в Зеленограде несколько дней назад и отправленной в питомник, объявляют Zelenograd.ru и департамент природопользования Москвы. Присылайте свои идеи до 12:00 среды, 7 марта — мы выберем лучшее имя с учётом пожеланий читателей портала.

Рысь обнаружила, гуляя по парку неподалеку от корпуса 451, жительница Зеленограда — она сообщила на общегородскую «горячую линию» о том, что поблизости от тропинки к дереву привязана крупная дикая кошка. На место выехали специалисты департамента природопользования и отвезли рысь на передержку в Центр реабилитации диких животных, который расположен в Дмитровском районе под Яхромой.