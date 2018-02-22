Кроме того, продаются оригинальные аксессуары и украшения. Свежее поступление — шейные платки в авторской технике «цифровой батик» Анастасии Молочниковой. Художница создает цифровой эскиз, а затем выполняет печать на искусственном шелке высокого качества и вручную подшивает каждое изделие. Ассортимент художественного салона обновляется каждые 1-2 месяца. Сотрудники салона помогут подобрать работу в подарок или для себя, упакуют картину и дадут рекомендации по уходу за каждым изделием. Узнать о наличии картин можно по телефонам: 8(499)717-16-02 (выставочный зал) и 8(499)732-21-22 (музей).