Картины зеленоградских и московских художников продаются в главном здании музея на улице Гоголя и в выставочном зале в корпусе 1410. Заинтересованные художники могут присылать свои работы на почту zelmuseum@bk.ru с пометкой «художественный салон».
Сейчас в художественном салоне представлены работы, выполненные в разных техниках, сообщает префектура. В частности, это пейзажи и анималистика Ольги Берниковой (пастель), итальянская серия и виды Санкт-Петербурга Лидии Фомичевой (акрил, пастель), работы маслом Георгия Травлеева, Руслана Крупышева и молодых художников А. Михайлова, М. Астахова и А. Страхова.
Кроме того, продаются оригинальные аксессуары и украшения. Свежее поступление — шейные платки в авторской технике «цифровой батик» Анастасии Молочниковой. Художница создает цифровой эскиз, а затем выполняет печать на искусственном шелке высокого качества и вручную подшивает каждое изделие. Ассортимент художественного салона обновляется каждые 1-2 месяца. Сотрудники салона помогут подобрать работу в подарок или для себя, упакуют картину и дадут рекомендации по уходу за каждым изделием. Узнать о наличии картин можно по телефонам: 8(499)717-16-02 (выставочный зал) и 8(499)732-21-22 (музей).
Более двадцати лет в художественный салон и выставочный зал работали в корпусе 360. Салон закрылся в 2014 году из-за резко повысившейся арендной платы. Пустующее и заброшенное помещение московские власти выставили на продажу в июле прошлого года, но торги до сих пор не состоялись.
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