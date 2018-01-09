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Объявлен сбор подписей за присоединение Химок к Москве 09.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Химки окружены Москвой, но при этом не Москва, и это обидно, — считает автор петиции за присоединение одного из крупнейших подмосковных городов к столице. В числе минусов проживания в Химках — бесконтрольная застройка и невозможность устроить детей в московские детские сады и школы, находящиеся буквально через дорогу.

Очередная петиция за присоединение областного города к Москве появилась к сайте change.org и набрала в данный момент около тысячи подписей. «Люди, находящиеся буквально в 50-ти метрах от Москвы, живут в другом измерении, по другим законам и стандартам, — пишут жители Химок в комментариях. — Давно уже назрела необходимость создания Московской агломерации, включающей Химки, Реутов и другие города-спутники, находящиеся в непосредственной близости от Москвы». «Все сети — транспорт, телефон, водоснабжение и т. д. — московские. Значительная часть населения переехала из Москвы и работает в Москве, но метро не строят и пешеходные связи разорваны из-за того, что Москва и Химки — разные субъекты РФ». «Надоело жить в муравейнике. Не продохнуть, не протолкнуться. Строят и строят. А с инфраструктурой беда». «Почему деревни на юго-западе стали Москвой, а Химки нет?"

Жители жалуются также на очереди в детские сады, к врачам, коммунальные тарифы и вспоминают о Зеленограде. «Полный нонсенс, когда Москва на МКАДе заканчивается, а после Химок опять начинается (Зеленоград)». «Хочу чтобы Химки стали Москвой, так как они непосредственно между Зеленоградом и Москвой». «Химки с Москвой не только слились, но и тесно переплелись (Куркино, Молжаниново, Зеленоград). Сохранение административных границ между ними не имеет смысла, повысится управляемость территории, транспортных и людских потоков».

Городской округ Химки с одной стороны граничит с Зеленоградом (Фирсановка — микрорайон Химок), а с другой — с Москвой. Поэтому, если Химки когда-нибудь присоединят к Москве, Зеленоград перестанет быть эксклавом Москвы.

К Зеленограду как административному округу Москвы, в свою очередь, хочет присоединиться соседнее Менделеево. Аргументы активистов примерно те же — жизнь в области хуже, чем в столице, по ряду параметров. Плюс, историческое соседство и взаимосвязь Менделеево и Зеленограда. Плюс, недовольство жителей поселка планами объединения всех городских и сельских поселений Солнечногорского района в один городской округ. После бурного обсуждения местные депутаты зарегистрировали инициативную группу, выступающую за проведение референдума о присоединении Менделеево к Зеленограду. С 11 января в Менделеево начинается сбор подписей за проведение референдума.

Хотите ли вы, чтобы у Зеленограда появилась общая граница с «большой» Москвой?
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