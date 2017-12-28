С выставлением участка 0,6 гектара на торги согласилась московская градостроительно-земельная комиссия (ГЗК). Инвестор может построить на нём здание площадью 4,6 тысяч кв. метров. При обсуждении проекта планировки 17 микрорайона говорилось о спорткомплексе с бассейном. 17 микрорайон строит частный инвестор — группа «Пик» (она купила компанию «Мортон», начинавшую застройку), но спортивный комплекс не входил в перечень объектов инвестора. «Это планы города», пояснил ранее представитель «Мортона».

Решение ГЗК — один из этапов появления в городе нового объекта. Теперь участок под застройку должны выставить на торги. Когда это произойдет и заинтересует ли он инвестора, неизвестно.

В проекте рядом со спорткомплексом стоит лыжная база. Неподалеку, на территории будущего 21 микрорайона за бывшим таможенным терминалом, этой зимой планируют накатать лыжную трассу, в том числе для тренировок воспитанников зеленоградской спортивной школы №111.

Сейчас в 17 микрорайоне построены три дома, строится четвертый. Всего в проекте было 11 жилых домов, застройщик сейчас предлагает семь. На 2018-й год запланировано строительство детского сада, на 2019-й — еще одного садика и школы. В новом районе строится крупный торговый центр Selgros Cash&Carry, его планируют открыть в течение полугода. Также у Георгиевского проспекта строят православный храм. В проекте 17 микрорайона также были культурно-просветительский центр и четыре гаража-стоянки.