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Шестиугольные плиты с площади Юности передали храму в 17 микрорайоне 09.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Часть бетонных плит город безвозмездно передал для устройства дорожного покрытия у временного храма Георгия Победоносца, который строят в 17 микрорайоне. Плиты старые, некоторые со сколами, но еще вполне годные.

Фото: vk.com/hram_georgy

Шестиугольные бетонные плиты демонтировали на площади Юности в ходе её реконструкции, вместо них уложена плитка. Какое-то время они лежали там же, на площади, а потом их увезли. Затем они появились возле строящегося храма у Георгиевского проспекта — вернее, его временного здания. Плиты передали храму, рассказали Zelenograd.ru в зеленоградском благочинии, строители договорились об этом с городской администрацией. Храм строится добровольцами на пожертвования, они ищут стройматериалы. Плиты в основном хорошие, хоть и не новые, а разные изъяны, вроде сколов, будут нивелировать.

Территория у временного храма небольшая, так что это только часть плит с площади Юности. В смете работ на площади старые плиты значатся как строительные отходы. Такие шестиугольные плиты сохранились еще у здания «Элмы» в Южной промзоне.


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