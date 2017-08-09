Часть бетонных плит город безвозмездно передал для устройства дорожного покрытия у временного храма Георгия Победоносца, который строят в 17 микрорайоне. Плиты старые, некоторые со сколами, но еще вполне годные.
Шестиугольные бетонные плиты демонтировали на площади Юности в ходе её реконструкции, вместо них уложена плитка. Какое-то время они лежали там же, на площади, а потом их увезли. Затем они появились возле строящегося храма у Георгиевского проспекта — вернее, его временного здания. Плиты передали храму, рассказали Zelenograd.ru в зеленоградском благочинии, строители договорились об этом с городской администрацией. Храм строится добровольцами на пожертвования, они ищут стройматериалы. Плиты в основном хорошие, хоть и не новые, а разные изъяны, вроде сколов, будут нивелировать.
Территория у временного храма небольшая, так что это только часть плит с площади Юности. В смете работ на площади старые плиты значатся как строительные отходы. Такие шестиугольные плиты сохранились еще у здания «Элмы» в Южной промзоне.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Только в июле
-
25% скидки на
комплексную чистку зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В АВГУСТЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.