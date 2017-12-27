Для тех, кто хочет купить к Новому году живую ёлку или сосну, в Зеленограде работает восемь ёлочных базаров - в основном в «новом» городе и на стороне Андреевки. С 9 января отслужившие новогодние деревья можно сдать на утилизацию и переработку у входа в «Дом лани» (до 28 февраля).

Устраивать собственный салют и запускать фейерверки в городе разрешено на семи официальных площадках. Работает больше десятка магазинов пиротехники, которые внесла в свой список префектура — действуют мобильные группы по пресечению нелегальной торговли, торговые точки контролирует зеленоградское управление МЧС.