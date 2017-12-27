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Карта новогоднего Зеленограда: ёлочные базары, пиротехника, гулянья и праздники 27.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Зеленоград отметит новогоднюю ночь с фейерверком на трёх городских площадках — на Центральной площади, площади Юности и на Михайловских прудах: там запланированы концертные выступления и театральные спектакли. С конца декабря до Рождества в городе пройдёт множество местных праздников — уличных гуляний, зимних развлечений на катках, спортивных турниров. Все они, а также ёлочные базары, площадки для запуска пиротехники и магазины пиротехники — на новогодней карте Zelenograd.ru.

Для тех, кто хочет купить к Новому году живую ёлку или сосну, в Зеленограде работает восемь ёлочных базаров - в основном в «новом» городе и на стороне Андреевки. С 9 января отслужившие новогодние деревья можно сдать на утилизацию и переработку у входа в «Дом лани» (до 28 февраля).

Устраивать собственный салют и запускать фейерверки в городе разрешено на семи официальных площадках. Работает больше десятка магазинов пиротехники, которые внесла в свой список префектура — действуют мобильные группы по пресечению нелегальной торговли, торговые точки контролирует зеленоградское управление МЧС.

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