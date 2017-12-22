Единственный официальный городской елочный базар работает возле корпуса 1640. Небольшие торговые точки с живыми деревьями открылись или в ближайшее время откроются возле торговых центров «Столица» в 14 и 23 микрорайонах (корпуса 1446 и 2309А), на площади Юности, рядом с «Иридиумом» и в Андреевке — два на Жилинской улице и один напротив корпуса 1407, недалеко от остановки «Выставочный зал».
Об этом сообщила префектура. С 20 декабря зеленоградская администрация рассчитывала открыть семь елочных базаров в 3, 4, 6, 8, 11 и 15 микрорайонах, но места или условия торговли не заинтересовали предпринимателей — даже после двукратного снижения цен на право торговать. Но теперь префектура договорилась с торговыми сетями, чтобы те открыли базары у магазинов. Елочная торговля на площади Юности должна начаться 22 декабря, одновременно с фестивалем «Путешествие в Рождество». А с администрацией Андреевки договорились об открытии базаров с елями и соснами у домов 5А и 16 на Жилинской улице и напротив корпуса 1407 со стороны Андреевки.
Уличные базары — не единственное место, где можно купить живое дерево. Елями, соснами, пихтами, в том числе в горшках, торгуют в крупных сетевых и интернет-магазинах.
После праздников отслужившую ёлку можно сдать на переработку - из них сделают удобрение.
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