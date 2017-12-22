Комментировать
Где в Зеленограде купить живую ёлку 22.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Единственный официальный городской елочный базар работает возле корпуса 1640. Небольшие торговые точки с живыми деревьями открылись или в ближайшее время откроются возле торговых центров «Столица» в 14 и 23 микрорайонах (корпуса 1446 и 2309А), на площади Юности, рядом с «Иридиумом» и в Андреевке — два на Жилинской улице и один напротив корпуса 1407, недалеко от остановки «Выставочный зал».

Фото: Юлии Пасечник/Zelenograd.ru

Об этом сообщила префектура. С 20 декабря зеленоградская администрация рассчитывала открыть семь елочных базаров в 3, 4, 6, 8, 11 и 15 микрорайонах, но места или условия торговли не заинтересовали предпринимателей — даже после двукратного снижения цен на право торговать. Но теперь префектура договорилась с торговыми сетями, чтобы те открыли базары у магазинов. Елочная торговля на площади Юности должна начаться 22 декабря, одновременно с фестивалем «Путешествие в Рождество». А с администрацией Андреевки договорились об открытии базаров с елями и соснами у домов 5А и 16 на Жилинской улице и напротив корпуса 1407 со стороны Андреевки.

Уличные базары — не единственное место, где можно купить живое дерево. Елями, соснами, пихтами, в том числе в горшках, торгуют в крупных сетевых и интернет-магазинах.

После праздников отслужившую ёлку можно сдать на переработку - из них сделают удобрение.

 Реклама
Дед Мороз в Столице раздал весь мешок подарков Объявления
Бесплатные новогодние ёлки и спектакли в ТК «Панфиловский» Объявления
Центр детской и взрослой стоматологии — Новогодние скидки и акции Объявления
Новогодние подарки от салона «Никор» Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
Декабрь

Скидка на плитку 10%

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Декабрь

Скидка на плитку 10%
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама