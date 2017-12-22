Об этом сообщила префектура. С 20 декабря зеленоградская администрация рассчитывала открыть семь елочных базаров в 3, 4, 6, 8, 11 и 15 микрорайонах, но места или условия торговли не заинтересовали предпринимателей — даже после двукратного снижения цен на право торговать. Но теперь префектура договорилась с торговыми сетями, чтобы те открыли базары у магазинов. Елочная торговля на площади Юности должна начаться 22 декабря, одновременно с фестивалем «Путешествие в Рождество». А с администрацией Андреевки договорились об открытии базаров с елями и соснами у домов 5А и 16 на Жилинской улице и напротив корпуса 1407 со стороны Андреевки.



Уличные базары — не единственное место, где можно купить живое дерево. Елями, соснами, пихтами, в том числе в горшках, торгуют в крупных сетевых и интернет-магазинах.

После праздников отслужившую ёлку можно сдать на переработку - из них сделают удобрение.